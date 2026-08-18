Obavijesti

News

Komentari 2
POSLALI GA U ZATVOR

MANIJAK NA CESTI Francuz (23) pijan divljao po Makarskoj: Počinio je čak 18 prekršaja!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
MANIJAK NA CESTI Francuz (23) pijan divljao po Makarskoj: Počinio je čak 18 prekršaja!
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom vožnje dva puta je vozio je u zabranjenom smjeru, vozeći brzo nekoliko puta je proklizavao kotačima, četiri puta je nastavio vožnju raskrižjem iako je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo...

Mladi državljanin Francuske (23) prošlog je tjedna usred noći u Makarskoj izazvao pravi kaos na cestama. Sud mu je odredio  zadržavanje u trajanju od 14 dana, utvrđeno je kako je počinio čak 18 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama...

- U četvrtak 13. kolovoza 2026. godine oko 4,10 sati policijski službenici izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču osobnog vozila koji se odbio zaustaviti, nastavio je vožnju i pokušao je pobjeći policiji, ali zaustavljen je nakon deset minuta. Nad njim su uporabljena sredstva prisile radi sprječavanja daljnjeg bijega, uhićen je i doveden u policijsku postaju. Obavljenom kontrolom policijski službenici utvrdili su da je 23-godišnji vozač počinio veliki broj prometnih prekršaja. Uz to što se odbio zaustaviti policijskim službenicima, utvrđeno je da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,52 g/kg - navode u svojoj objavi iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

UDRUGA SUDACA TRAŽI ISTRAGU Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!
Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!

Gotovo pa nema pravila kojeg ovaj Francuz nije prekršio...

Tijekom vožnje dva puta je vozio je u zabranjenom smjeru, vozeći brzo nekoliko puta je proklizavao kotačima, četiri puta je nastavio vožnju raskrižjem iako je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo, nije koristio pokazivače smjera, naglo je skretao, a da se uvjerio može li to učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu.

POLICIJA NA TERENU Tragedija kod Vrlike: Izletjeli u provaliju, dvoje ljudi poginulo
Tragedija kod Vrlike: Izletjeli u provaliju, dvoje ljudi poginulo


 
- U žurnom postupku je odveden na sud kojemu je predloženo da se 23-godišnjaku odredi zadržavanje, da mu se za počinjene prekršaja izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna u iznosu od 3.170 eura i zabrana korištenja strane vozačke dozvole na području Hrvatske. Sud je imajući u vidu da se okrivljeniku stavlja na teret počinjenje velikog broja (18) društveno opasnih prekršaja, zaključio da se jedino zadržavanje ukazuje kao adekvatna mjera s ciljem onemogućavanja okrivljenog da ponovi prekršaje - navode iz policije.

Nakon odluke suda predan je u zatvor.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj
PALILI KOD ZADRA

Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj

Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na deset lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare...
FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'
HEROINA S HVARA

FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'

Kanađanin Adam prije 23 godine slomio je nogu kad je pao sa skutera na Hvaru. Vratio se na otok nakon što je preko Facebooka je tražio heroje koji su ga tada spasili
TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce
UHITILI ČETVORKU

TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce

Među uhićenima trojica Hrvata i Poljakinja, policija pronašla pušku i pištolj. Prijavili su ih građani koji su ih vidjeli da pale vatru kraj Benkovca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026