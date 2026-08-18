MANIJAK NA CESTI Francuz (23) pijan divljao po Makarskoj: Počinio je čak 18 prekršaja!

Mladi državljanin Francuske (23) prošlog je tjedna usred noći u Makarskoj izazvao pravi kaos na cestama. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, utvrđeno je kako je počinio čak 18 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama...

- U četvrtak 13. kolovoza 2026. godine oko 4,10 sati policijski službenici izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču osobnog vozila koji se odbio zaustaviti, nastavio je vožnju i pokušao je pobjeći policiji, ali zaustavljen je nakon deset minuta. Nad njim su uporabljena sredstva prisile radi sprječavanja daljnjeg bijega, uhićen je i doveden u policijsku postaju. Obavljenom kontrolom policijski službenici utvrdili su da je 23-godišnji vozač počinio veliki broj prometnih prekršaja. Uz to što se odbio zaustaviti policijskim službenicima, utvrđeno je da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,52 g/kg - navode u svojoj objavi iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Gotovo pa nema pravila kojeg ovaj Francuz nije prekršio...

Tijekom vožnje dva puta je vozio je u zabranjenom smjeru, vozeći brzo nekoliko puta je proklizavao kotačima, četiri puta je nastavio vožnju raskrižjem iako je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo, nije koristio pokazivače smjera, naglo je skretao, a da se uvjerio može li to učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu.





- U žurnom postupku je odveden na sud kojemu je predloženo da se 23-godišnjaku odredi zadržavanje, da mu se za počinjene prekršaja izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna u iznosu od 3.170 eura i zabrana korištenja strane vozačke dozvole na području Hrvatske. Sud je imajući u vidu da se okrivljeniku stavlja na teret počinjenje velikog broja (18) društveno opasnih prekršaja, zaključio da se jedino zadržavanje ukazuje kao adekvatna mjera s ciljem onemogućavanja okrivljenog da ponovi prekršaje - navode iz policije.

Nakon odluke suda predan je u zatvor.

