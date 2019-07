Staničić: Moramo u turističku promociju ulagati daleko više

Za zadržavanje pozicije Hrvatske na turističkom tržištu i uspješnu borbu s konkurentskim zemljama nužno je već iduće godine povećati sredstva za turističku promociju za europska tržišta te proširiti aktivnosti na više dalekih tržišta, poručuje direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić.

"Povećanje sredstava za promociju iduće godine znači veća ulaganja na tržištima kroz udruženo oglašavanje, strateška partnerstva, marketinške kampanje i posebne prezentacije, a kako osim europskih postupno i sustavno obrađujemo i druga, pogotovo daleka tržišta, i na njih ćemo se u idućim godinama jače usmjeriti", kaže Staničić za Hinu.

Ove je godine, kao i prošle, fokus na Kini, gdje je HTZ u Šangaju lani otvorio predstavništvo i gdje će u studenom nastupiti na sajmu "China International Import Expo". U studenom slijedi i promocija u Dubaiju i Abu Dabiju, a prije toga u rujnu sa Slovenskom turističkom organizacijom u Seoulu i Tokiju te samostalno u listopadu u Singapuru.

Među dalekim tržištima važnima za hrvatski turizam ove godine Staničić izdvaja još SAD, Južnu Koreju, Kanadu, Japan i Australiju, gdje je HTZ nedavno predstavio hrvatsku ponudu. Sa svih tih tržišta u prvih šest mjeseci zabilježen je rast i na njima će nastaviti s aktivnosti i u idućim godinama, a u planu je i promocija u Indiji i Južnoj Americi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U jesen otvaranje ureda u Los Angelesu i Seulu, u planu Madrid

Do tada, za jesen ove godine (u rujnu ili listopadu) Staničić najavljuje otvaranje novih ureda predstavništava HTZ-a u Los Angelesu i Seulu, za koje je u tijeku provedba svih potrebnih pravnih postupaka za otvaranje, kao i pokretanje postupaka vezanih uz formalizaciju radnog statusa odabranih direktora.

Ističe da su ove godine daleka tržišta znatno pridonijela ukupnim polugodišnjim turističkim ostvarenjima, s udjelom od gotovo 20 posto u dolascima i 10 posto u noćenjima.

To, po njemu, opravdava HTZ-ovu strategiju snažnijeg marketinškog fokusa na daleka tržišta, čime se dijelom smanjuje ovisnost hrvatskog turizma o tradicionalnim, većinom europskim tržištima te potiče promet u pred i posezoni, jer turisti s tih tržišta tada najviše i dolaze.

"U planu je i ured predstavništva HTZ-a u Madridu, koji je nekada postojao, a pripremne radnje za taj ured počet će po donošenju službene odluke Sabora HTZ-a u prosincu ove godine. Španjolsko tržište je važno i veliko, s kojeg se godišnje ostvari oko 20 milijuna putovanja u inozemstvo, a i sjedište Svjetske turističke organizacije je u tom gradu", kaže Staničić,

S većine europskih tržišta ove godine bolji ili jednak promet

Osvrnuvši se na europska tržišta, Staničić kaže da je s većine ove godine ostvaren bolji promet ili jednak lanjskom, dok se kod manjeg dijela tih tržišta pokazuje blagi zaostatak za lanjskim rezultatima, no kako su udarni tjedni srpnja i kolovoza pred nama više će o tome moći reći u rujnu.

Vjeruje da rezultatima pridonose i promotivne marketinške kampanje HTZ-a i suradnja sa PR agencijama na tržištima, čije uspješnosti, kako kaže, potvrđuju i interni HTZ-ovi evaluacijski programi tržišnih istraživanja, koja redovito provode na godišnjoj razini prateći učinkovitost.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Uspješnost kampanja i jačanje brenda

"Iz zadnjeg istraživanja provedenog na osam najvažnijih tržišta - Njemačka, Austrija, Velika Britanija, Italija, Švedska, Francuska, Nizozemska i Poljska - vidljivo je da je svjesnost o turističkom brendu Hrvatske od 2013. do 2018. narasla s 57 posto, do razine od 72 posto. Istovremeno, razumijevanje brenda i onoga što turistička Hrvatska konkretno nudi, u istom je razdoblju naraslo s razine od 25 posto, do razine od 31 posto", iznosi Staničić.

Procjenjuje da, ako se ti postoci pretvore u apsolutne pokazatelje, na tih osam tržišta imamo oko 18 milijuna novih potencijalnih posjetitelja sada svjesnih brenda turističke Hrvatske.

Uzimajući u obzir i ostala tržišta, procjenjuju da su ukupni učinci HTZ-ovih kampanja i aktivnosti na tržištima pozitivni i u širem kontekstu, što potvrđuje i rast turističkog prometa niz godina u Hrvatskoj, pri čemu Staničić ističe zasluge komunikacijskih aktivnosti trećih strana, poput sustava turističkih zajednica, hotelskih tvrtki, touroperatora i drugih.

Trenutno je u tijeku brend-kampanja HTZ-a na 18 europskih tržišta putem offline i online kanala oglašavanja (na televizijama, ključnim tiskanim medijima, društvenim mrežama i dr), kao i kampanja u suradnji sa velikim svjetskim 'travel' platformama i medijima, poput Lonely Planeta, TripAdvisora i BBC-a.

"Nedavno je završila kampanja u suradnji sa Expedijom za američko tržište, koja je polučila odlične rezultate sa više od 16 milijuna ostvarenih impresija, a kako je to i rezervacijska platforma, za vrijeme trajanja kampanje ostvareno je bukiranje 5.900 noćenja i kupnja 7.900 avionskih karata za Hrvatsku, čija je ukupna vrijednost oko 2,8 milijuna američkih dolara. To dovoljno govori o važnosti suradnje s drugim subjektima u promociji turizma", otkriva Staničić.

Najavljuje da će HTZ do kraja ove godine provesti kampanje za posezonu na više europskih tržišta, kao i posebnu kampanju za zdravstveni turizam, koja je već počela, te za poslovni turizam i u studenom i prosincu za Advent.

"U suradnji s Ministarstvom turizma HTZ priprema i posebnu kampanju za domaće tržište, čiji je cilj poticanje putovanja domaćih turista po Hrvatskoj već ove posezone", iznosi Staničić.

Tema: Hrvatska