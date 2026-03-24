Obavijesti

News

Komentari 15
S DVA PREKRŠAJNA NALOGA

Stanivuković pušten s graničnog prijelaza Stara Gradiška: 'Tretiraju me kao kriminalca'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stanivuković pušten s graničnog prijelaza Stara Gradiška: 'Tretiraju me kao kriminalca'
Foto: Facebook/Draško Stanivuković

Iako je ranije izviješteno da je pušten noćas iza 2 sata iz policije su ispravili da je u to vrijeme puštena druga osoba istog prezimena...

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pušten je u utorak oko 13 sati, s dva prekršajna naloga, s graničnog prijelaza Stara Gradiška gdje je noćas zadržan jer je odbio pregled prtljage i policijska upozorenja, doznaje se poslijepodne u hrvatskoj policiji. Stanivukoviću su izdana dva prekršajna naloga s kaznama od ukupno 390 eura uz troškove postupka jer nije postupao po upozorenju policijskog službenika i nije se podvrgao graničnoj kontroli.

Iako je ranije izviješteno da je pušten noćas iza 2 sata iz policije su ispravili da je u to vrijeme puštena druga osoba istog prezimena, dok je gradonačelnik Banja Luke zadržan do ponedjeljka oko 13 sati.

DRAŠKO STANIVUKOVIĆ Gradonačelnik Banje Luke koji cvili za Krajinom priveden je sinoć na hrvatskoj granici?
Gradonačelnik Banje Luke koji cvili za Krajinom priveden je sinoć na hrvatskoj granici?

Stanivuković je u objavi na društvenim mrežama potvrdio privođenje uz obrazloženje kako nije želio dopustiti hrvatskoj policiji da ga "četrnaesti put pritvore, pretraže, uzmu privatne stvari i da ih njihovi psi pomagači onjuše". 

Ustvrdio je i da je izložen sustavnom zlostavljanju pri prelasku granice te da je to "pitanje stava prema Srbima".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026