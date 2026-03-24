Stanivuković pušten s graničnog prijelaza Stara Gradiška: 'Tretiraju me kao kriminalca'

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pušten je u utorak oko 13 sati, s dva prekršajna naloga, s graničnog prijelaza Stara Gradiška gdje je noćas zadržan jer je odbio pregled prtljage i policijska upozorenja, doznaje se poslijepodne u hrvatskoj policiji. Stanivukoviću su izdana dva prekršajna naloga s kaznama od ukupno 390 eura uz troškove postupka jer nije postupao po upozorenju policijskog službenika i nije se podvrgao graničnoj kontroli.

Iako je ranije izviješteno da je pušten noćas iza 2 sata iz policije su ispravili da je u to vrijeme puštena druga osoba istog prezimena, dok je gradonačelnik Banja Luke zadržan do ponedjeljka oko 13 sati.

Stanivuković je u objavi na društvenim mrežama potvrdio privođenje uz obrazloženje kako nije želio dopustiti hrvatskoj policiji da ga "četrnaesti put pritvore, pretraže, uzmu privatne stvari i da ih njihovi psi pomagači onjuše".

Ustvrdio je i da je izložen sustavnom zlostavljanju pri prelasku granice te da je to "pitanje stava prema Srbima".