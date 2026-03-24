Gradonačelnik Banje Luke koji cvili za Krajinom priveden je sinoć na hrvatskoj granici?
Opet drama s Draškom Stanivukovićem. Gradonačelnik Banje Luke koji je nedavno veličao Republiku Srpsku Krajinu, oglasio se na Facebooku i poručio da ga je privela hrvatska policija jer nije dozvolio pretres.
- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi. Gotovo je izvjesno da će me hrvatska granična policija cijelu noć zadržati na graničnom prijelazu. I neka! Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima. Ovo nije prvi put, nego četrnaesti. Isto su učinili i kada sam putovao za Budimpeštu, zadržan sam, pretresan, a na službenog psa čekao sam sat vremena da dođe i njuška po mojim osobnim stvarima. I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put - napisao je Stanivuković koji se vraćao iz Mađarske.
Krajem siječnja je izazvao žestoke reakcije kada je održao govor na Svetosavskoj akademiji u Gračacu.
- U Banjoj Luci se ne zaboravljaju Republika Srpska Krajina i Oluja. Da znaju da ova zemlja pripada nama. I ne želimo nikome ništa oteti, ali ne želimo da nitko drugi uzima naše ognjište - rekao je gradonačelnik glavnog grada RS-a.
