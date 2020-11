'Stanje je teško, za taj zaključak ne trebate biti znanstvenik'

Najveći je problem da će se toliko ljudi zaraziti i da dođe do kolapsa zdravstvenog sustava, a tada ćemo imati više mrtvih od svega drugog, ne samo od korone, rekao je Lauc

<p>Znanstvenici pokušavaju razumjeti ono što ne razumijemo, jer da sve razumijemo, ne bi nam trebala znanost. U istraživanju se ne slažemo oko svega, ovakvi sastanci su tu kako bi jedni druge informirali o saznanjima do kojih smo došli i kako bi ukrstili mišljenja, rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a578040/Lauc-Stanje-je-tesko-ali-da-biste-to-zakljucili-ne-morate-biti-znanstvenik.html" target="_blank">N1 </a><strong>Gordan Lauc</strong> nakon sastanka Znanstvenog savjeta vlade. Uz to, komentirao je i o čemu su na sastanku razgovarali. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Razgovarali smo o tome kakvo je stanje u Hrvatskoj, o tome kuda idemo, a složili smo se da stanje jeste teško, no za to ne treba biti znanstvenik, kao i da je u cijeloj Europi teško stanje, kaže znanstvenik. </p><p>- Mislim da je savjet jednoglasno rekao da je ovo što je danas napravljeno s mjerama dobro. Neki su mislili da je trebalo ići strožije, neki da je trebalo ići blaže... No u različitim regijama u zemlji stanje s epidemijom je različito. Što se tiče ideje da se kasni s mjerama, pitanje je što znači kasniti s mjerama - rekao je Lauc.</p><p>- Analiza stanja npr. u Zagrebu pokazuje da imamo puno zaraženih, ali nam broj zaraženih pada. Dnevno je to oko 600. No, u Slovačkoj se pokazalo da je broj zaraženih oko sedam puta veći od onog koji se registrira. U Hrvatskoj postoji dosta strog set mjera. Ako bi se ljudi počeli ponašati kao da ih nema, brojke bi nastavile rasti - rekao je Lauc.</p><p>Kazao je i kako mrtvi nisu jedini problem u ovoj pandemiji.</p><p>- Najveći je problem da će se toliko ljudi zaraziti i da dođe do kolapsa zdravstvenog sustava, a tada ćemo imati više mrtvih od svega drugog, ne samo od korone. Zamislite da imate blagu upalu slijepog crijeva, a nema vas tko liječiti. To je kolaps koji bi nam se mogao dogoditi - rekao je Lauc.</p><p>Kazao je kako su na proljeće očekivanja, procjene, bili takvi da bi mogli imati 10-20.000 mrtvih ako se pandemija ne zaustavi.</p><p>- Mi danas imamo 30-50 mrtvih dnevno, a Slovenija i Austrija su u lockdownu i imaju veće brojke. Mjere nisu ono što će dovesti do smanjenja brojki, to može učiniti samo odgovorno ponašanje - rekao je Lauc.</p>