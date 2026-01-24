Stanje mlade nacije: Ovo je pogled u glavu djece koja će prvi put glasati na izborima '28.

Sad im je šesnaest, sedamnaest godina, srednjoškolci su, neki se muvaju po crnokapuljaškim prosvjedima, dižu desnicu u zrak i urlaju ustaški “Za dom spremni”, tjerali bi Srbe i Nepalce, homoseksualce, “komunjare” i “tifusare”... Nemaju pojma o čemu govore i kome se dive, povijest kojom im se zločince servira pod heroje “uče” na ulici. S druge strane, pak, neka obrazovanija, upućenija i jako tolerantna djeca, ali politički rezignirana... Svima im je zajedničko to što će 2028. moći prvi put izaći na parlamentarne izbore. Kakvi će, jedni i drugi, birači biti i hoće li uopće ići na izbore? Stručnjaci nam kažu da bi se “crnokošuljaštvo” za dvije godine moglo i ispuhati. No, istodobno, apatičnih je mladih i puno više od njih.

