Stanje novorođenčadi ozbiljno, enterovirus u bolnicu vjerojatno unijela majka prvoobljele bebe

Stanje novorođenčadi s enterovirusom je ozbiljno, a epidemiologinja Sanja Smolčić iz Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, rekla nam je u petak ujutro kako je izvor prema epidemiološkom kretanju oboljelih vrlo vjerojatno majka prvooboljelog djeteta koja je došla u bolnicu u fazi inkubacije.

Podsjetimo, ukupno sedam beba iz rodilišta bjelovarske bolnice zaraženo je enterovirusom. Dvije bebe žurno su prebacili u zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

- Kod tri bebe već je potvrđen enterovirus. Dvije bebe su prebačene u zagrebačku Zaraznu bolnicu, a jedna beba je u teškom stanju - izjavila je jučer epidemiologinja Smolčić.

- Enterovirusi su slični poliovirusima, u prvom redu crijevna zarazna bolest, iako ih ima puno vrsta, pa rade respiratorne probleme i uzrokuju kožne bolesti - kaže Richter pa navodi da su enterovirusi, primjerice, angina popraćena herpesom, takozvana bolest šaka, stopala i usta, a postoje i razni enterovirusni osipi. Toplije ljetno vrijeme očito je sezona enterovirusa, takozvane fekalno-oralne bolesti.

- Ako je riječ o novorođenčadi koja je uz enterovirus dobila, primjerice meningitis ili ima neke druge komorbiditete, onda je to kritično. To su inače benigne bolesti, ali kad se to desi bebi, onda je ozbiljnije - kaže pa ističe da je prvi izvor zaraze bila vjerojatno majka koja nije imala antitijela, pa ih nije ni prenijela bebi - pojasnio nam je pedijatar Darko Richter.