'Stanje u Đuri Đakoviću je neodrživo zbog ruskog vlasnika'

Zbog toga su pozvali Vladu da im hitno pomogne jer posluju pozitivno.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel istaknuo je na početku kako su potpuno svjesni situacije koja je nastala i u Hrvatskoj zbog sukoba u Ukrajini.

Navodi da je rat doveo mnoge hrvatske tvrtke u probleme zbog porasta cijena energenata.

Jedna od tvrtki u problemima je i Đuro Đaković TEP, za koju Novosel navodi da se nalazi u apsurdnoj situaciji.

"Ima tržište, tržište joj je EU, ima posla, ali jednostavno uvažavajući sankcije Rusiji molimo Vladu da hitno intervenira, znamo da su upoznati s problemom i da pokušavaju", naglasio je Novosel.

Apel ide u pravcu da ne ostane samo na dobroj volji nego da Vlada hitno donese odluku da se tvrtka Đuro Đaković TEP izuzme iz sankcija, da joj se dozvoli nesmetana proizvodnja i da se sačuva 1000 i više radnih mjesta u Slavonskom Brodu, dodao je.

Predsjednik SMH-IS Siniša Kosić istaknuo je da od Vlade ne traže financijsku pomoć, nego omogućavanje rada.

"Tvrtka radi na području EU-a, sa sredstvima i materijalima EU-a, jedino što je ruski vlasnik koji i tako ne može doći do sredstava bez uprave. To je suluda situacija, Vlada je upoznata ali to se sporo rješava. Tvrtka ima novce, radnici imaju radna mjesta, a može se dogoditi da završe na burzi", upozorio je Kosić.

Naglasio je ukoliko se ne deblokiraju računi i tvrtka se ne skine s liste sankcija da možemo očekivati kraj te kompanije, što smatra nedopustivim.

"Mora postojati model, mi ne radimo s ruskim tržištem. Očekujem od Vlade brži tempo, ako su mogli Sberbank riješiti u dva dana, onda nek ovo bar riješe u dva tjedna", kazao je Kosić.

Dopredsjednik Antun Štivić je naglasio da je Đuro Đaković prva tvrtka po prihodima u županiji, a zapošljava 872 radnika plus 200-tinjak radnika kooperanata.

Direktor ĐĐTEP-a Ivica Marić istaknuo je da su u stalnom kontaktu s Vladom i Ministarstvom financija te oni "aktivno rade na pronalasku rješenja".

"Očekujem da bi tijekom dana imali neko rješenje o odmrzavanju naših sredstava i deblokiranju rada tvrtke. Radi se u smjeru da se odblokira račun, da se ishodi dokument kako bi tvrtka nesmetano dalje poslovala", kazao je Marić.

Navodi da je to je moguće na način da se cijelo poslovanje tvrtke odvoji od vlasništva.

"Tvrtka radi po hrvatskim zakonima i radi isključivo u EU i za EU, svi dobavljači su iz Europe, nikakvih kontakata poslovnih ili transakcijskih s Rusijom, Bjelorusijom ili Ukrajinom Đuro Đaković TEP nema", naglasio je Marić.

Dodaje da bi se pri tome striktno poštivale mjere sankcije.

"Da se onemogući vlasnik da dođe do sredstava, dividende, i da nema nikakvih transakcija prema Rusiji ili ruskom vlasniku, a da se tvrtki omogući normalan rad i poslovanje. Taj dio nam hitno treba", istaknuo je Marić.

Upozorio je da je cilj sankcija da se sankcionira rusko gospodarstvo, a ne hrvatsko, odnosno europsko gospodarstvo.

Izvijestio je da se paralelno provodi i proces prodaje tvrtke.

"To je trajno rješenje, vlasnik je spreman i radi na tome da se tvrtka proda. Nama taj proces nije dovoljan jer može trajati mjesecima", objasnio je Marić.

Dodaje da se već javilo mnogo zainteresiranih strana za kupnju tvrtke, te da je njima jako važno tko će ju preuzeti.

