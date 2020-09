'Stanje u Otočcu je ozbiljno, predlaže se zatvaranje škola'

Epidemiolog Stanić smatra da je stanje u Otočcu ozbiljno te je predložio i zatvaranje škola na određeni rok, zbog velikoga broja novooboljelih u gradu, no gradski Stožer dvoji je li to potrebno

<p>U Ličko-senjskoj županiji od 11 novooboljelih osoba od bolesti COVID-19, devet ih je u Otočcu, po jedna osoba u Udbini i Perušiću, epidemiolog Ivan Stanić ocijenio je da je u Otočcu "situacija ozbiljna", a gradonačelnik je za 13 sati sazvao izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite.</p><p>U Otočcu je sada 27 aktivnih slučajeva, na koronavirus pozitivan je jedan korisnik Doma za starije i nemoćne, po jedan djelatnik u srednjoj i osnovnoj školi, zaraženo je i nekoliko djece, te se očekuje propisivanje strožijih protuepidemijskih mjera.</p><p>Strožije epidemiološke mjere predložio je u ponedjeljak gradski Stožer civilne zaštite, s mjerama se suglasio Županijski stožer i poslao prijedlog u Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, te se sada čeka odobrenje s nacionalne razine, rekao je Hini načelnik Stožera Ličko senjske županije Vice Nekić.</p><p>Prijedlog se odnosi na odgađanje svih odgodivih manifestacija, ograničavanje broja ljudi na obiteljskim okupljanjima na 20, na svadbama i sprovodima na 50, na zabranu posjete Domu za starije i nemoćne u narednih mjesec dana, do daljnjega je obavezno nošenje maske u školi (osim za niže razrede), bez obzira na osiguran razmak, te na obavezno nošenje maske u ugostiteljskih objektima, osim za stolom pri konzumaciji jela i pića.</p><h2>Stanić predlaže i zatvaranje škola na neko vrijeme, gradski Stožer dvoji</h2><p>Epidemiolog Stanić smatra da je stanje u Otočcu ozbiljno te je predložio i zatvaranje škola na određeni rok, zbog velikoga broja novooboljelih u gradu, no gradski Stožer dvoji je li to potrebno, jer nitko od novooboljelih nije jučer bio ni u Osnovnoj školi “Zrinski i Frankopani”, niti u Srednjoj školi Otočac. </p><p>Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac rekao je da očekuje da se danas proglase strožije mjere koje su jučer predložili, ali smatra da ne treba zatvarati škole i da za to nema razloga, jer, koliko se za sada zna, nitko od zaraženih nije bio u školama.</p><p>Osim u Otočcu po jedna oboljela osoba je u Udbini i Perušiću, a u Udbini je zaražen i jedan djelatnik Doma za starije i nemoćne. Iako je u tijeku epidemiološka obrada kontakata Stanić je ponovio da “treba raditi samo ono i sve ono što stožeri preporučuju već mjesecima”.</p><p>“Svi štićenici i djelatnici domova i sva druga populacija trebaju striktno provoditi mjere koje su za njih propisane”, poručio je Stanić.</p><p>Županijski stožer izvijestio je da je do sada u Ličko-senjskoj županiji oboljelo 98 osoba, 40 je aktivnih slučajeva, 57 osoba je izliječenih, a jedna osoba je umrla. </p>