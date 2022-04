Stanković Kerumu: 'Ne brukaj se, bio si mi gost s kosom i bez kose. Nemaš tih para više'

Aleksandar Stanković odgovorio je Kerumu nakon njegovih prozivki na Facebooku.

- Pita Kerum jel mu neko može reć kolko košta gostovanje kod Stankovića? Ne brukaj se Žele, bio si s kosom, bez kose, bila je seka... nemaš tih para više - napisao je na svom Facebooku Stanković.

Podsjetimo, splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević najavili su prošli tjedan ostavke, a Puljak je u emisiji Aleksandra Stankovića rekao kako Ivoševićeve pogreške nisu tolike da bi ga se odrekao te je u više navrata kritizirao Keruma.

Kerum je potom na Facebooku kritizirao Stankovića.

- Imam jedno pitanje za vas, zna li netko od vas Acka Stankovića da mi dogovori emisiju Nedjeljom u dva? I neka kaže koliko to košta? Može kompenzacija u bozonima! Pitanja ću mu ja dati da se ne muči i recite mu da me ne pita kako sam prevario stranku Pametno i maznuo im sredstva s računa. Ustvari neka me pita šta mu ja napišem. I recite mu da me pusti da onako uljuđeno tolerantno lažem. Brzinski ću lagat da me niko ne razumi. Eto toliko za sada.. - napisao je Željko Kerum ranije danas.

Najčitaniji članci