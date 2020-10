Rekao je kako je Filip u tom periodu od nekoliko godina bio suradljiv i pristojan. Brat Stanislav nije htio sura\u0111ivati.\u00a0

Filip se \u017ealio kako je kod ku\u0107e lo\u0161e, kako ne spava, dolazi puno ljudi, bu\u010de i galame. Socijalni radnik je opisao i kako je izgledao stan u kojem je obitelj \u017eivjela - vrata su bila razbijena, bilo je rupa po zidovima...\u00a0

Socijalni radnik je rekao kako je potaknuo Filipa da na\u0111e posao i, kada je to uspio, Filip je bio ponosan. Bio je to sezonski posao na brodu. Svom socijalnom radniku je Filip javljao kako je na brodu i \u010dak mu je slao i fotografije. Me\u0111utim, rekao mu je i kako mu je \u017eao \u0161to se nema kome vratiti. Socijalni radnik ispri\u010dao je na sudu da druge pomorce \u010deka obitelj, djeca, a Filipa doma nitko nije \u010dekao. On ga je bodrio i poku\u0161ao ga ohrabriti te mu je predlo\u017eio da, kada se vrati, prona\u0111e stan i odseli se od obitelji. Osim toga, potaknuo ga je i da se \u0161koluje za \u010dasnika, a u suradnji s udrugom su mu platili i \u0161kolovanje.\u00a0

Filipu je to bilo stresno jer je morao puno u\u010diti, ali je bio ponosan kada je polo\u017eio sve predmete.\u00a0

Socijalni radnik ispri\u010dao je i za incident u centru grada kada su ga napala dvojica mladi\u0107a. Rekao je da su dvojica bila na motoru. Ispri\u010dao je i kako mu se Filip povjerio da ima djevojku. Dok mu je pokazivao fotografije svoje djevojke, slu\u010dajno mu je pokazao i fotografiju pu\u0161ke. Kada ga je socijalni radnik pitao o \u010demu se radi, Filip mu je rekao da se radi o staroj fotografiji.\u00a0

Ispri\u010dao je i \u0161to se doga\u0111alo 11. sije\u010dnja. Zvale su ga dvije djevojke iz automobila u kojem je bio i Filip. On je tra\u017eio da mu daju Filipa na telefon, Filip je bio uznemiren i urlao je na telefon. Socijalni radnik ga je poku\u0161avao smiriti i smatrao je da je uspio, no to nije bilo tako. Kasnije je vidio snimku mladi\u0107a koji hoda po gradu s pu\u0161kom, a rekao je kako je po hodu pretpostavio da bi to mogao biti Filip.\u00a0

Kasnije ga je nazvao Filipov otac Ante i inzistirao da do\u0111e k njima. On nije mogao taj tren do\u0107i i sugerirao je da Filip posjeti psihijatra. No, otac je nastavio inzistirati i na kraju su se na\u0161li u kafi\u0107u u kojem je Filip kasnije i uhi\u0107en.\u00a0

Stanodavka: Filip je bio uredan i krasan, trudio se\u00a0

Svjedo\u010dila je i stanodavka koja je rekla da je Filip u njezinom stanu bio godinu dana, da je bio uredan i krasan de\u010dko. Trudio se ne\u0161to posti\u0107i, ali negdje oko Bo\u017ei\u0107a je primijetila da je Filip uznemiren, a vidjela ga je u dan prije samog incidenta. Bio je uznemiren, nije bio \"sav svoj\"...\u00a0

Ispri\u010dala je kako Filip nije pu\u0161io, pio i nije se drogirao. Imao je averziju prema tome. U nekoliko navrata po\u017ealio joj se da ne mo\u017ee spavati, a na kraju joj je samo rekao:\u00a0

- Oprosti, nisam znao \u0161to \u0107u, bilo je - ili ja ili oni.\u00a0

\u0160eri\u0107: \u017delim da se utvrdi stanje njegovog uma\u00a0

Odvjetnik Filipa Zavadlava Branko \u0160eri\u0107 rekao je da mu je te\u0161ko govoriti \u0161to ide u prilog, a \u0161to ne.\u00a0

- U prilog ide psihijatrijsko vje\u0161ta\u010denje. Ovo su sitne \"slike\" prema kojima vje\u0161taci mogu ocijeniti Filipovo du\u0161evno zdravlje - rekao je.\u00a0

- To su sve sitni znakovi, simptomi \u0161ire i dublje slike koja je neophodna za presudu. Sud \u0107e doprinijeti da se \u0161to vi\u0161e rasvijetli njegovo du\u0161evno stanje, stanje uma, \u0161to je htio - je li se htio osvetiti ili je \"puknuo\". To su sve detalji, ja \u017eelim da se u \u0161to ve\u0107oj mjeri utvrdi stanje njegovog uma - rekao je \u0160eri\u0107.\u00a0

Iako je Filipu bila propisana terapija, \u0160eri\u0107 je rekao kako ju on nije uzimao pravilno te poru\u010dio kako se treba utvrditi \u0161to se doga\u0111a \u010dovjeku od nespavanja.\u00a0

U petak \u0107e na sudu svjedo\u010diti vje\u0161taci.\u00a0