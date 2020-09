Zaboravni prijatelji: Prvo rekao da se ne sjeća oružja, pa pričao kako su pucali iz kalašnjikova

Na današnjem ročištu ispitani su i dugogodišnji prijatelji Filipa Zavadlava. Sud planira ispitati 12 svjedoka ovaj tjedan, a tim vještaka iz Psihijatrijske bolnice Vrapče trebao bi rasvijetliti Filipovo stanje uma tijekom masakra

<p>Mirno i bez emocija <strong>Filip Zavadlav</strong> slušao je svjedoke koji su se redali u sudnici Županijskog suda u Splitu, gdje mu sude za tri teška ubojstva iz siječnja ove godine. Terete ga da je u splitskom Varošu ispalivši najmanje 36 metaka iz automatskog oružja ubio <strong>Marina Bobana</strong> (25), <strong>Juricu Torlaka</strong> (38) i <strong>Marina Ožića Paića</strong> (25). Za počinjeni zločin rijeti mu maksimalna kazna zatvora u trajanju od 50 godina. Zavadlav je dvojici svjedoka koji su mu dobacili: “Drž’ se” kimnuo glavom i lagano ih pozdravio rukom. Filip se u srijedu u sudnici susreo s ocem Antom i bratom Stanislavom. Oni su iskoristili zakonsku mogućnost i kao bliski srodnici odbili svjedočiti u ovom predmetu. Filip je u jednom trenutku s optuženičke klupe poručio bratu: “Stoj u komuni, ja sam te moga čuvat dok sam bija vani, sad sam ja pod ključem...”</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Razgovarat ćemo. Razmijenili su tih par riječi Filip i Stanislav Zavadlav u velikoj sudnici splitske “Palače pravde".</p><p>I <strong>Ante i Stanislav Zavadlav </strong>bili su dobro pripremljeni, obojica su kazala kako u ovom trenutku ne žele svjedočiti, no Stanislav je ipak imao mnogo teatralniji “nastup”. Pri ulasku u sudnicu zastao je te glasno pozdravio s “Dobar dan, poštovanje svima!”. Zatim je sutkinji Višnji Strinić, dok je uzimala osnovne podatke, kazao prilično ambiciozno: “srednja stručna sprema, zasad!” Na kraju je upitao može li s bratom porazgovarati, na što mu je predsjednica vijeća odgovorila da će to obaviti poslije.</p><p>Potom su redom ispitali dugogodišnje prijatelje Filipa Zavadlava. Nekoliko zajedničkih momenata je u svim svjedočenjima: govorili su kako je Filip odrastao u disfunkcionalnoj obitelji, u kojoj su bile česte svađe, kako je brat Stane konzumirao drogu te kako je Filip često spavao u školskoj klupi jer mu doma nisu dali mira, zbog čega je otišao u podstanare čim je počeo zarađivati...</p><h2>Zaboravni svjedoci</h2><p>Redom su tvrdili kako je Filip odličan momak, koji je uvijek pomagao drugima, davao savjete, a zanimljivo je i to da ih je malo trebalo podsjetiti na relativno nedavnu prošlost. Vjerojatno nisu bili sigurni hoće li “naštetiti” Filipu, pa su uglavnom birali izjave “ne sjećam se”. No takvo nešto nije dopustio <strong>Žarko Štrbac</strong>, tužitelj koji vodi slučaj. Posebno je inzistirao kod svjedoka Marka A., koji je prvo kazao da mu Filip nikad nije spominjao oružje. A idućih nekoliko minuta zamjenik županijskog državnog odvjetnika ispitivao je svjedoka pa se ovaj “sjetio” da su zapravo skupa išli pucati iz kalašnjikova?!</p><p>- Ne znam kad ga je nabavio, možda u studenom ili prosincu. Na njegov nagovor otišli smo jedan dan iza Trogira na osamljeno područje te iz automatske puške ispalili 40-45 metaka u neku bačvu, možda šaržer i pol - polako je nadošlo sjećanje svjedoku, koji je potvrdio i da ih je Filip snimio nakon tog vježbanja s kalašnjikovim. Tomislav I. posebno je bio zaboravan iako se prisjetio kako mu je optuženi pokazao automatsku pušku.</p><p>- Mislim da mi je Filip govorio kako ima problema s nekim momcima, mislim da je govorio s Jurom i Bobanom, a trećeg nije spominjao - kazao je naposljetku. Mariju B. se Filip Zavadlav također požalio da ga neki momci maltretiraju, fizički zlostavljaju. I njemu je sjećanje izblijedilo, pa je pročitan iskaz iz istrage, kad je prepričao što mu je Filip govorio, o tome kako traže novac, kako su mu stavili nož pod grlo, no tko su bili ti momci, nije ni tad kazao. Ipak, Filip mu je poslao poruku u tri sata ujutro, u nedjelju, 11. siječnja, niti 12 sati prije nego što će krenuti u krvavi pohod.</p><p>- Moli za moju dušu. Ti si dobar momak - napisao je.</p><p>Mentalno stanje optuženog u danima te satima prije strašnog zločina najbolje je, laički, opisao Renco K., još jedan prijatelj iz djetinjstva.</p><h2>'Filip je bio histeričan'</h2><p>- Nazvao me malo poslije podneva. Razgovor je trajao više od pola sata, ali to nije bio razgovor nego deračina, histerija. ‘Aaaaaaaaaaaa’, vikao je na mobitel, ‘Ne znam di sam!’, pa onda opet ‘Aaaaaaaaaa’. Pokušavao sam ga smiriti, govorio mu: ‘Diši duboko’, ‘pojedi čokoladu’, ‘šta ti je, reci?!’, samo da bi opet nastupila nova histerija. To je bilo baš bolesno. Zvao me i drugi put, taj put 15-ak minuta, ali opet je proizvodio neartikulirane zvukove. Rekao sam mu: ‘Odspavaj, smiri se’, samo je uspio reći: ‘Nitko mi ne može pomoći’. Računao sam da će se smiriti, otišao sam kući, a kasnije s obitelji do kafića. Tamo sam vidio snimku momka koji šeta ulicama Varoša s kalašnjikovim. Odmah sam prepoznao Filipa po karakterističnom hodu. Obuzela me nelagoda, bio sam potresen kad sam vidio što se događa... A onda mi je mobitel opet zazvonio, pisalo je ‘Fićo’. Nisam mu se mogao javiti iako je tri puta zvao. Mislio sam da se hoće ubiti... - prepričao je svjedok šokantnu komunikaciju s optuženim na dan likvidacije trojice momaka.</p><h2>Sud je pod opsadom policije</h2><p>U četvrtak bi na sudu trebali ispitati još četiri svjedoka, obiteljsku liječnicu, Filipovu stanodavku, časnu sestru te djelatnika Centra za socijalnu skrb koji je dogovorio predaju u Borsalinu, a u petak dolazi tim vještaka iz Vrapča koji su obavili kombinirano psihijatrijsko- psihološko vještačenje Filipa Zavadlava (25).</p><p>Zavadlava dovode iz zatvora u Gospiću, a sud je pod posebnom pažnjom policije, od samog ulaza do “strateških” lokacija na prilazima zgradi. Odvjetnik Filipa Zavadlava, Branko Šerić, rekao je nakon ročišta u srijedu kako bi u petak mogla sva ispitivanja biti gotova. Iako još nije sigurno, prema svemu sudeći, Filip neće davati iskaz.</p><p>- On izgleda dobro, ali nije dobro. Što se krije, čut ćemo u petak. Ako ne dođe do dopune ili novog vještačenja, onda bi to moglo biti to. S tim da neće u petak biti završne riječi, ne očekujem to - poručio je odvjetnik Šerić. Suđenje Zavadlavu počelo je u prvoj polovici kolovoza. Tad su ispitali roditelje ubijenih Marina Bobana i Marina Ožića Paića te susjeda Zavadlavovih.</p><h2>Sud je na tri ročišta ispitao desetak svjedoka</h2><p><strong>MAJKA MARINA BOBANA</strong><br/> Znam da je moj sin pomagao Stanislavu da se skine s droge. Bili su skupa u Jelsi, gdje je moj Marin gradio kućicu. Stanislav mu je<br/> pomagao. Kad je Stanislav ukrao šteku Marlbora, moj sin je pokrio trošak, rekla je Marijana Knežević.</p><p><strong>OTAC MARINA OŽIĆA PAIĆA</strong><br/> Moj sin ubijen je greškom. Ubijen je s leđa kao pas! Ubijen je zbog motora. Imam informacije da je na mog sina Zavadlav pucao jer<br/> je mislio da je to Jere Malvasija. Moj Marin je bio moje sunce, kazao je Vlado Ožić Paić.</p><p><strong>PRVI SUSJED OBITELJI ZAVADLAV</strong><br/> Damir Šolić sreo je Filipa Zavadlava dva dana prije ubojstava i pozvao ga k sebi na ručak.</p><p>- Rekao mi je da ga je ostavila cura, da pije četiri ili pet vrsta i da su mu stavili nož pod vrat - ispričao je Šolić na sudu.</p><p><strong>ZAVADLAVOVA OBITELJ</strong><br/> Problematični mlađi Filipov brat Stanislav na sudu je iskoristio zakonsku mogućnost i odbio svjedočiti. Isto je učinio i njihov otac Ante. Prije nego što je izašao iz sudnice, Stanislav je zamolio da razgovara s bratom.</p><p><strong>PRIJATELJ MARKO A.</strong><br/> Ne znam kad je nabavio kalašnjikov, no na njegov nagovor smo otišli jedan dan iza Trogira na osamljeno područje te iz automatske puške ispalili 40-45 metaka u neku bačvu, možda šaržer i pol, ispričao je svjedok.</p><p><strong>PRIJATELJ RENCO K.</strong><br/> Nazvao me malo poslije podneva. Razgovor je trajao više od pola sata, ali to nije bio razgovor nego deračina, histerija. Pokušavao sam ga smiriti. To je bilo baš bolesno. Čim sam vidio snimku, prepoznao sam Filipa, rekao je.</p>