Dorian je sve bliži i opasniji: Florida očekuje direktan udar

Guverner Floride pozvao je u petak stanovnike te savezne američke države da osiguraju zalihe hrane, vode i lijekova za najmanje tjedan dana i da se pripreme za nestanak električne struje i telekomunikacijskih veza jer se početkom idućeg tjedna očekuje dolazak uragana Doriana.

Watch as the eye of #HurricaneDorian2019 begins to form in this 1-minute visible loop from NOAA's #GOESEast. "Dangerous Hurricane #Dorian poses a significant threat to #Florida and the northwestern #Bahamas," according to the @NHC_Atlantic. Latest: https://t.co/W7u6rft9x2 pic.twitter.com/AuDJst6smv