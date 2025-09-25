Obavijesti

ODLAZE U BOSNU PO LIJEKOVE PLUS+

Stanovnici Privlake za 24sata: 'Nemamo doktora, ne možemo do lijeka, uputnica, očajni smo'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Jedna liječnica otišla je u mirovinu, druga je na bolovanju, a Privlaka ima dosta starijeg stanovništva kojemu je problem ići u 15 kilometara udaljene Vinkovce u HZZO i dogovarati novog liječnika.

Nakon što je 13. rujna zatvorena ordinacija obiteljske medicine u Privlaci, 1315 mještana ostalo je bez svojeg liječnika, lijekova i osnovne zdravstvene skrbi. Doktorica koja je 28 godina radila u tome mjestu otišla je u mirovinu, sestra je završila na Zavodu za zapošljavanje, a pacijenti su prepušteni sami sebi, između institucija koje prebacuju odgovornost jedne na druge.

