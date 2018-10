Starac je izbio provalniku zub i oduševio suca: Tako mu i treba

Davidu Oldhamu (63) sudac je čestitao na hrabrom suočavanju s provalnikom Craigom Fordom (25) i pomoćnikom koje je 'ulovio' u pokušaju pljačke na svom posjedu u gradiću Ormskirku, sjeverno od Liverpoola.

Ostaci razbojničeve krvi koji su pronađeni na Oldhamovoj odjeći pomogli su identificirati počinitelja koji je s pomoćnikom u travnju ove godine pokušao opljačkati 400.000 funti vrijednu kuću.

Tužitelj Derek Jones iznio je podatak Krunskom sudu u Liverpoolu kako je u vrijeme incidenta Ford bio na slobodi nakon trogodišnje kazne koja mu je izrečena 2016. godine.

Gospodin Oldham bio je u kući kada je čuo buku, pogledao kroz prozor i ugledao Forda, zakopčanog kaputa s kapuljačom i pogleda usmjerenog prema prozoru.

- Gospodin Oldham hrabro je izašao na svoj posjed i suočio se s razbojnikom koji se kretao prema njemu. Strahujući za svoju sigurnost, lupio ga je u lice, nokautirao na pod i izbio mu zub - rekao je tužitelj.

Drugi napadač zatim je skočio s krova ravno pred starca. Oldham je i njega lupio u lice nakon čega je napadač posrnuo unatrag.

- Ubij ga, izbio mi je zub - zavapio je Ford svom pomagaču prije nego što su obećali Oldhamu da će nestati ako ih pusti.

Četiri mjeseca nakon pokušaja pljačke Forda je za lice ugrizao policijski pas dok se opirao tijekom uhićenja.

- Naučio si dvije lekcije, nadam se - kazao je sudac Clement Goldstone, tijekom izricanja Fordove presude u petak.

- Jedna je da se ne zezaš s Davidom Oldhamom i druga, ne zezaj se s policijom - prenosi britanski The Sun.

