Brojne prijevare umirovljenika, od lažnih inkasatora, bankara, zdravstvenih djelatnika do internetskih prijevara, bujaju porastom siromaštva i opće nesigurnosti u društvu, no svoju kulminaciju doživljavaju masovnom pojavom lešinarenja kroz ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

Da je starim ljudima u zadnje vrijeme, zbog svih ovih zlodjela, teže nego ikad, jučer nam je potvrdio i Sindikat umirovljenika. Najviše su, kažu, ogorčeni zbog prevara staraca putem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Razlika između dva ugovora

- Iako je Sindikat umirovljenika još od 2012. godine započeo s redovitim slanjem inicijativa za izmjenu Zakona o obveznim odnosima, do toga nije došlo ni ove 2021. godine, kad je u siječnju po deseti put ponovljen niz zahtjeva za ukidanje dosmrtnog uzdržavanja - tvrde u Sindikatu. Upozoravaju da, prema njihovoj statistici, samo sedam posto ljudi starijih od 65 godina prepoznaju razliku između ugovora o dosmrtnom i ugovora o doživotnom uzdržavanju. Kod prvog ugovora, imovina uzdržavane osobe trenutkom potpisa prelazi u vlasništvo budućeg navodnog uzdržavatelja, a kod ovog drugog imovina se preuzima u vlasništvo tek nakon smrti uzdržavane osobe.

- U ovaj unosni biznis, uz članove obitelji starijih osoba, njihove rođake i susjede, masovno su uključeni socijalni radnici, vlasnici privatnih i obiteljskih domova za starije i nemoćne, suci i bilježnici, odvjetnici, liječnici i zdravstveni djelatnici te druge profesije kontaktima bliske starima, među kojima su čak i svećenici - tvrdi Sindikat i dodaje da je upravo to razlog što se uporno nastoji zadržati institut dosmrtnog uzdržavanja, iako je dobro poznato da takav srodni dualitet ne postoji u uređenim zemljama.

Odbijaju izmjene zakona

Sindikat umirovljenika je također razočaran činjenicom da su svi sastavi Ministarstva pravosuđa u zadnjih deset godina uporno odbijali unijeti bilo kakve izmjene u zakone kojima bi se uveo ozbiljniji javni nadzor nad ovom vrstom prijevara, a osobito je neshvatljivo da su odbijali uvesti registar takvih ugovora, kojima bi se lako raskrinkalo profesionalne uzdržavatelje koji imaju i na desetke takvih ugovora. Zbog svega, uzdržavatelji koji žele pošto poto prodati imovinu koja je na njih prepisana starce znaju smjestiti i u sobice s minimalnim uvjetima za pristojan život da tamo provedu ostatak života. Međutim, vara ih se i na druge načine.

Zagrebačka policija potvrdila je da je samo na području Zagreba od početka siječnja pa sve do kraja ožujka 2021. godine evidentirano oko 80 slučajeva prijevara, a gotovo u 80 posto slučajeva radi se o osobama starijima od 70.

Više prevara nego u 2020. godini

- U odnosu na 2020. godinu, riječ je o desetak slučajeva mjesečno više - tvrde u zagrebačkoj policiji. Dodaju da se u oko 30 do 35 posto slučaja počinitelji predstavljaju kao masažeri, u 15 do 20 posto kao policajci, u 10 posto kao djelatnici banke ili srodnih financijskih institucija te u 5 do 10 posto slučajeva kao zaposlenici plinare.