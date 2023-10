Stare hale prepune plastike. Benčić: 'To je tempirana bomba. Pazinu prijeti osječki scenarij'

Sandra Benčić, saborska zastupnica platforme “Možemo” obišla je s pazinskom gradonačelnicom, Suzanom Jašić, hale nekadašnje tvornice Istraplastike u kojima je jedna tvrtka odložila oko 4000 tona otpada iz Italije, te otišla u stečaj.

Benčić je i na svom Twitter profilu da je riječ o tempiranoj bombi, i da Pazinu prijeti osječki scenarij dok državne institucije prebacuju “lopticu” odgovornosti jedna na drugu.

Pazinska gradonačelnica kazala je da se s tim problemom bori već dvije,tri godine.

- Država se među sobom hitno treba dogovoriti na koji će način to riješiti jer stanovnici koji žive blizu nisu krivi zbog loših propisa i tijela u Hrvatskoj. Imaju pravo na zdravlje, život, sigurnost iid. To je jedna situacija gdje je firma koja je za to odgovorna išla stečaj. Mi svi uplaćujemo novce u Fond za zaštitu okoliša i iz tih sredstava bi se trebali izdvojiti novci da se saniraju takva odlagališta koja su potencijalne “ekološke bombe”. Da se to zapali,tvrdim da bi bili u puno većim problemima od Osijeka. Oko same hale ima privatnih kuća, a to je zračne linije od centra Pazina 300-ak metara. Kada bi to krenulo, ne daj Bože gorjeti, cijeli Pazin, kotlina bila bi u jako velikom problemu - kazala je pazinska gradonačelnica za 24sata.

Foto: Sandra Benčić/Twitter

S tim problemom se glavni istarski grad muči već tri godine, a pazinska gradonačelnica od 2021. godine pokušava se, kako je istaknula, dogovoriti sa institucijama, ali odgovora nema. Prebacuju odgovornost jedni na druge.

- U glavninu proizvodnih i skladišnih hala (10.000 m2), na prostoru bivše tvornice Istraplastike (danas u privatnom vlasništvu), novoosnovano trgovačko društvo Natural Recycling Company, dozvolu za gospodarenjem otpadom na području tih derutnih hala ishodio je od Istarske županije, a potom protivno zakonu, bez dozvola i odobrenja nadležnih institucija, nepropisno tijekom 2020. godine odložio 4000 tone otpada uvezenog iz Italije. Radi se o balama otpada, pretežno plastike, tekstila i gume - kažu iz grada.

Nažalost, unatoč konstantnom traženju Grada Pazina, prije svega od nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Državnog inspektorata da se hitno poduzmu sve zakonom predviđene mjere, situacija s otpadom na lokaciji Dubravica u Pazinu, ostala je do danas u bitnom nepromijenjena, stoji među ostalim na stranicama grada