Stari most u Mostaru srušen je na današnji dan prije 30 godina

Nakon dva dana upornih artiljerijskih udara most koji je simbol toga grada pao je u hladnu Neretvu. Stari most u Mostaru srušen je na današnji dan prije točno 30 godina.

Tako se danas u Mostaru oglasila sirena za uzbunu u 10 sati i 16 minuta, tačno kada je 1993. godine luk Starog mosta srušen u Neretvu.

S obnovljenog mosta cvijeće je danas bačeno u rijeku, a skok bez aplauza označio je 30. godišnjicu rušenja simbola grada. Najtužniji dan u povijesti Mostara obilježen je uz organizaciju Kluba skakača u vodu Mostari, s porukama mira i suživota, kao pouka iz prošlosti iz koje trebamo učiti.

Foto: Zoran Grizelj

S Starog mosta u Mostaru danas su poslane mnoge poruke mira, suživota i tolerancije, s podsjetnikom da je oduvijek bio most prijateljstva, mjesto susreta i druženja te će takav i ostati.

Mostarac Nedžad Kasumović 8. studenog 1993. godine upisao se u povijest Mostara kada je snimio rušenje Starog mosta u Mostaru. On je u to vrijeme bio pripadnik 4. korpusa Armije RBiH.

- Gledam ja lapci otpadaju od mosta, gledam na lijevo oko, ne mogu vjerovati što snimam. Vidim ja to, ali mozak ne može prihvatiti. Jednostavno ni sam ne vjerujem i ne shvaćam - prepričao je Kasumović trenutke nevjerojatnog prizora kojeg je tada snimio.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Stari most bio je simbol mostarskog građanskog identiteta, ponos Mostaraca i simbol najvrjednijeg kulturno povijesnog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Čvrsto je stajao 427 godina. Sve do 9. studenoga 1993. godine. U 10 sati i 16 minuta Stari most je srušen.

Nedžad je cijeli dan proveo pod granatama snimajući rušenje Starog mosta svojom kamerom. Ta kamera danas je izložena u mostarskom muzeju, a Nedžad je prije nekoliko godina ispričao kako je na kraju dana ostao bez baterija. Kaže da je Mostar prethodno bio niz mjeseci pod opsadom, blokadom i bez struje.

Dan kasnije, 9. studenog 1993. godine, kada je Stari most pao, Kasumović nije mogao nastaviti snimanje.

Foto: Zoran Grizelj

Te večeri, 8. studenog 1993. Kasumović je dao intervju za tadašnji Ratni studio Mostar. Drhtao je od promrzlosti, bio je bos, u papučama, plakao je za Starim dok je govorio u direktnom radio-programu. Te večeri kazeta sa snimljenim rušenjem mostarskog mosta je presnimljena i poslana preko Prenja i Glogova za Sarajevo.

Njegova snimka je bila glavni dokaz na suđenju u Haagu