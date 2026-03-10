Starija žena namjerno je razbila 14 auta na Rabu! Uhitili su je

Rapska policija provela je istragu nad ženom (72), nakon što su je uhvatili kako na parkingu u Rabu oštrim predmetom oštećuje vozila u ponedjeljak oko 14.30 sati.

Oštetila je četiri auta, a materijalna šteta procjenjuje se na više od 5300 eura, priopćila je PU primorsko-goranska.

Policija je utvrdila kako je i u petak na istom parkiralištu oštetila čak deset vozila, čime je vlasnicima prouzročila štetu od nekoliko tisuća eura.

Uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, 72-godišnjakinju su predali pritvorskom nadzorniku.