NEVJEROJATNO

Starija žena namjerno je razbila 14 auta na Rabu! Uhitili su je

Piše Iva Tomas,
Starija žena namjerno je razbila 14 auta na Rabu! Uhitili su je
FOTO ILUSTRACIJA Policija je utvrdila kako je i u petak na istom parkiralištu oštetila čak deset vozila, čime je vlasnicima prouzročila štetu od nekoliko tisuća eura

Rapska policija provela je istragu nad ženom (72), nakon što su je uhvatili kako na parkingu u Rabu oštrim predmetom oštećuje vozila u ponedjeljak oko 14.30 sati.

Oštetila je četiri auta, a materijalna šteta procjenjuje se na više od 5300 eura, priopćila je PU primorsko-goranska.

Policija je utvrdila kako je i u petak na istom parkiralištu oštetila čak deset vozila, čime je vlasnicima prouzročila štetu od nekoliko tisuća eura.

Uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, 72-godišnjakinju su predali pritvorskom nadzorniku.

