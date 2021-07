Doznali smo sve detalje trećeg kraka Uskokovih uhićenja, povezanih s bolnicom Srebrnjak. Uskok sumnja da su Ana Stavljenić Rukavina i Andrea Šulentić sudjelovale u namještanju natječaja za ravnatelja bolnice.

Smatraju da postoji osnovana sumnja da je pročelnica Šulentić po nalogu Milana Bandića, zajedno sa Stavljenić-Rukavinom, predsjednicom Upravnog Vijeća bolnice, poduzela radnje kako bi omogućila da za ravnatelja bude izabrana osoba koju je Bandić odabrao prije zaprimanja svih prijava na natječaju.

Bandić je htio da bude odabran Marko Brkić, a Ana Stavljenić Rukavina mu je sačinila Program rada i razvoja bolnice, pritom koristeći informacije koje su joj bile dostupne kao predsjednici Upravnog vijeća. Zatim je tako napisan program uvrstila u priloge uz prijavu Brkićeve kandidature i predala je u poslovnici Hrvatske pošte. Međutim, jedna od članica Upravnog vijeća, Gabrijela Subašić, nije postupila kako je tražio Bandić i glasala je za drugog kandidata. Bandić je zatim donio odluku o razrješenju Gabrijele Subašić.

Raspisan je novi natječaj nakon što je Bandić poništio starog te su Stavljenić-Rukavina i Šulentić, također po Bandićevom nalogu, zatražile od ostalih članova Upravnog vijeća da glasaju za Ivu Dumića-Čulu. On je i izabran za ravnatelja bolnice Srebrnjak.

Sva naša saznanja potvrdio je i MUP svojim priopćenjem, koje prenosimo u cijelosti:

Djelatnici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta su, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli kriminalističko istraživanje i utvrdili sumnju da su dvije hrvatske državljanke, starosti 82 i 55 godina, počinile kazneno djelo zlouporaba položaja i ovlasti.

Provedenim višemjesečnim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako su osumnjičene iskoristile svoj položaj i ovlasti kako bi drugoj osobi pribavile korist. Sumnjiči ih se da su u razdoblju od siječnja do kraja lipnja prošle godine, po zahtjevu sada pokojnog gradonačelnika, poduzele radnje kako bi osigurale da za ravnatelja dječje bolnice Srebrnjak bude izabrana osoba koju je on odabrao i prije zaprimanja svih prijava na raspisanom natječaju.

Osumnjičene su na to pristale te je prvoosumnjičena 82-godišnjakinja, koristeći informacije koje su joj o dječjoj bolnici bile dostupne kao odgovornoj osobi u jednom njenom tijelu, sastavila program rada i razvoja bolnice kao jedan od uvjeta za javljanje na natječaj, dok je drugoosumnjičena 55-godišnjakinja tu dokumentaciju, zajedno s kandidaturom odabranog kandidata, predala u poslovnicu pošte.

Nadalje je, prije završetka natječaja, a po zahtjevu sada pokojnog gradonačelnika, prvoosumnjičena zatražila od odabranog kandidata za povuče svoju kandidaturu, s obzirom na to da je gradonačelnik odlučio da ipak želi drugog kandidata na čelu dječje bolnice Srebrnjak. I drugom kandidatu je prvoosumnjičena davala savjete i upute vezano uz teme koje će biti predmet razgovora kandidata te je od drugih članova tog tijela tražila da daju svoj glas navedenom kandidatu. Budući da jedna članica tijela nije to željela učiniti, sada pokojni gradonačelnik donio je odluku o njezinom razrješenju i imenovanju drugoosumnjičene kao nove članice tijela koje odlučuje o odabiru ravnatelja dječje bolnice te je na taj način osigurao da potrebna većina članova glasa sukladno njegovim traženjima. Nakon toga, donio je odluku o poništenju natječaja te je, nakon što je izabrao novog kandidata za ravnatelja zdravstvene ustanove, raspisan novi natječaj. Prvoosumnjičena je ponovno poduzimala radnje kako bi novoodabranog kandidata pripremila za razgovor, a prema naloga sada pokojnog gradonačelnika obje su od ostalih članova tijela zatražile da glasaju za odabranog kandidata te je on i izabran ostvarujući tako sva prava na rad i iz rada tog mjesta.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja obje osumnjičene su tijekom srijede poslijepodne predane pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu i to za kaznena djela Zlouporaba položaja i ovlasti.