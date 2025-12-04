Njemački predsjednik poručio Britancima: Prebolite Brexit

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier pozvao je u četvrtak Britaniju da "preboli" Brexit i fokusira se na obnovu veza s Europom. Steinmeier se obratio političarima u parlamentu tijekom prvog državnog posjeta njemačkog predsjednika u posljednjih 27 godina, putovanja koje je započelo u srijedu kada su ga kralj Karlo i kraljica Camilla dočekali zajedno s njegovom suprugom Elke Budenbender u dvorcu Windsor.

"Brexit je promijenio naše odnose. Osjećala se nesigurnost, ali smo odlučili ne fokusirati se na to", rekao je Steinmeier, koji se u srijedu sastao s britanskim premijerom Keirom Starmerom.

Pozivajući na pragmatizam u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije nakon što je Britanija napustila blok 2020., rekao je da bi bliže veze olakšale izvoz za tvrtke, smanjile troškove za potrošače i donijele korist ljudima s obje strane La Manchea.

"Ne gledajte unatrag s ljutnjom... Ostanite mirni i nastavite dalje", rekao je njemački predsjednik, citirajući stihove grupe Oasis kako bi naglasio svoj poziv Britaniji i Europi da se usmjere na buduću suradnju.

Ranije u četvrtak, Steinmeier i njegova supruga položili su cvijeće na grob kraljice Elizabete.