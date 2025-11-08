Obavijesti

Stephen Bartulica tvrdi: Ljevica želi seksualnim odgojem u školama smanjiti populaciju

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Vodice: Otvorena izložba "Komunisti?ki zlo?ini u Hrvatskoj" | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Bartulica je konferenciju sazvao uglavnom potaknut najavom Grada Zagreba iz rujna da uvodi izvannastavni predmet Zdravstveni odgoj i obrazovanje (ZOO)

Woke ideologiji je cilj svijet sa što manje djece, što zeleni i ljevica nastoje postići nametnutim seksualnim preodgojem u školama, izjavio je u subotu hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Stephen Nikola Bartulica u Zagrebu, najavivši tešku borbu pred Europom. „Mimo volje roditelja nametnuto je nešto upitno, da ne kažem štetno“, rekao je pohvalivši roditelje koji se sami organiziraju protiv „novih pokušaja da se djecu indoktrinira s woke-gender-LGBT propagandom“.

Zastupnik iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (Domino) organizirao je u hotelu Dubrovnik konferenciju pod nazivom „Kako zaustaviti virus woke ideologije?“ i panel „Je li seksualni odgoj političko oružje?“, a na događaju mu se pridružio i slovenski eurozastupnik Branko Grims koji je upozorio na novi "kulturni marksizam".

Bartulica je konferenciju sazvao uglavnom potaknut najavom Grada Zagreba iz rujna da uvodi izvannastavni predmet Zdravstveni odgoj i obrazovanje (ZOO), a koji je već djelomično pokrenut u riječkim osnovnim školama, gdje je prošle godine predmet pohađalo stotinjak učenika.

TOMISLAV KLAUŠKI Bartuličin desničarski dernek: poziv na oružanu borbu, napadi na antifašiste i izigravanje žrtve
Bartuličin desničarski dernek: poziv na oružanu borbu, napadi na antifašiste i izigravanje žrtve

„Nisu škole u vlasništvu Tomislava Tomaševića da može raditi što god hoće“, rekao je, podsjetivši da je gradonačelnik u kampanji obećao baviti se komunalnim pitanjima, „a od toga nema ništa nego imamo novi pokušaj da se djecu indoktrinira“.

„Govorim to kao roditelj četvero djece, ne kao političar ili profesor“, dok kao profesor ističe da su studenti u stanju prozreti da je nemoguće promijeniti spol, dok mala djeca to nisu.

Bartulica smatra da je indoktrinacija ključan dio tog procesa jer su tvrdnje rodnih teoretičara, po njemu, ne samo protuznanstvene već i protuprirodne. „Ako dječaku u trećem razredu kažete da je curica, smatram da je to oblik zlostavljanja, a takozvani stručnjaci stoje iza ovih prijedloga i brane ove teze“.

Kulturni marksizam

Bartulica je na događaj pozvao i zastupnika iz kluba Europskih pučana Branka Grimsa. „Krajnji cilj  woke ideologije je zapravo genocid bijelog čovjeka“, rekao je Slovenac blagoslovivši hrvatski narod.

„Uništavaju generaciju za generacijom naše djece. Djetetu u školi kažu da može postati muško ako je žensko, a pod utjecajem hormonskih blokatora djeca postaju nesposobna da jednog dana i sama imaju svoju djecu. Od zdravog djeteta radi se invalid“, upozorava.

OVAJ VIKEND Bartulica i DOMiNO organiziraju desničarski skup u Dubrovniku: Stižu oni koji podržavaju četnike
Bartulica i DOMiNO organiziraju desničarski skup u Dubrovniku: Stižu oni koji podržavaju četnike

Političko stanje na kontinentu nazvao je marksizmom prikrivenim pod kulturom, ističući i da to nije jedini bauk koji kruži Europom.

To su Green Deal i masovna migracija jer zbog zelenih politika Europa ne razvija svoj pun industrijski potencijal, a masovna migracija u Europu donosi islam, ističe Slovenac. „Ako Europu preplavi islam, to više neće biti Europa“, ističe Slovenac iz Europske pučke stranke čija je članica i HDZ, a s time se složio i hrvatski zastupnik ističući da se zaboravlja je Europa kršćanski kontinent.

Dvojica su se zastupnika složila da je woke ideologija rizik za sve što predstavlja „temelj europske i zapadne civilizacije, stoga je pred Europom teška borba".

„Mislim da ćemo dobiti tu bitku bez obzira na sve snage protiv nas“, zaključuje Bartulica koji je konferenciju održao uz pokroviteljstvo svojeg političkog kluba Europskih konzervativaca i reformista (ECR).

