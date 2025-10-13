Bartuličin desničarski dernek: poziv na oružanu borbu, napadi na antifašiste i izigravanje žrtve

Što se od skupa klerikalnih konzervativaca, desničara, nacionalista i neofašista može očekivati, osim gomile besmislica, kontradikcija, licemjerja, kao i laganja, huškanja, sijanja mržnje...?

Tako je bilo i na skupu američkih i europskih konzervativaca u Dubrovniku pod nazivom "Make Europe Great Again" i pod ravnanjem europarlamentarca stranke Domino Stephana Stjepe Bartulice.

Moglo se na tom druženju apeliranje na "tihu i pristojnu većinu" čuti paralelno s pozivima na "oružje i borbu". U isto vrijeme čuli su se pozivi na slobodu govora, kao i na ušutkivanje svih koji kritiziraju desničarske kleronacionaliste.

Totalitarizam: za i protiv

U jednom trenutku tvrdilo se da je "wokeizam totalitarizam", a onda slale prijetnje svima koji iskaču iz okvira "njihovih obitelji, njihove vjere i njihove nacije", ljevičarima i ANTIFA, što opasno smrdi na totalitarizam. Govorilo se o "zdravom razumu" i slavilo robovanje kršćanskim dogmama. Najavljivao se povratak "europskim korijenima" i "kršćanskoj Europi", a zaboravljalo da ti korijeni sežu duboko u predkršćansklo doba.

Otvorenost i uključivost među europskim i američkim desničarima proglašavaju se totalitarizmom, a vlastitu posvećenost humanim vrijednostima nastoje upakirati zajedno s isključivanjem ogromnog dijela europskog društva. Žale se na "političku korektnost" jer stoji na putu njihovom nacionalizmu, rasizmu, šovinizmu, seksizmu, pa i otvorenom fašizmu.

Tko se okoristio atentatom?

I naravno, koriste atentat na sada već zaboravljenog kleronacionalističkog aktivista Charlieja Kirka da bi udarili po ljevici - ignorirajući činjenicu da je ubojica bio povezan s još radikalnijom desnicom u SAD-u - da bi u istom dahu priznali i čak se time javno hvalili kako su upravo desničarske i konzervativne organizacije njegovim ubojstvom dobile "zamah koji više nitko neće moći zaustaviti".

Netko bi stekao dojam da je upravo desnica profitirala od atentata na Kirka.

A onda se, naravno, ukazao i Stjepo Bartulica, ovoga puta bez pratnje kontroverznog poduzetnika u crvenom Ferrariju, slaveći najavu Donalda Trumpa da će ANTIFA biti proglašena terorističkom organizacijom. "Hrvatski ljevičari trebali bi dobro razmisliti o implikacijama te odluke", kazao je Bartulica.

Desni terorizam

Nažalost, Bartulica nije objasnio: prvo, gdje su dokazi o nekakvom ljevičarskom terorizmu, s obzirom da su radikalni desničari odgovorni za 80 posto oružanih napada u Americi, kao i za atentat na Banske dvore, za prijetnje plinskim bocama, oružanim napadima i kalašnjikovima, a na ovom skupu i "oružanom borbom"; i drugo, zašto ANTIFA - odnosno antifašizam - povezuje samo s ljevicom?

Znači li to da su svi centristi i umjereni desničari automatski, htjeli to ili ne, pripadnici fašističkog pokreta?

Tko je protiv antifašista?

Bartulica veliča Trumpov pohod na ANTIFA, organizaciju koja jednostavno ne postoji, koji želi tu objavu iskoristiti za obračun sa svim kritičarima i građanima koji iskazuju otpor njegovim fašističkim metodama, a da istodobno eurozastupnik Domina ne razumije da se javnom borbom protiv antifašizma zapravo deklarira kao fašist.

Radikalna, klerikalna i konzervativna desnica naprosto mora izmisliti neprijatelja na kojem će mobilizirati sljedbenike i na širenju straha od tih neprijatelja graditi svoju popularnost, a sada su osim migranata, stranaca, žena, seksualnih i nacionalnih manjina, na red došli svi "ljevičari".

Odnosno, svi građani koji se ne slažu s formiranjem države i društva po ukusu Bartulice i njegove desničarske kamarile koja ne preza ni od javne prijetnje oružanom borbom.

Bizarno, oni koji nazivaju "ljevičare" i ANTIFA terorističkom organizacijom javno objavljuju svoju spremnost da se za svoju državu i svoje stavove bore čak i oružjem.

Politička korektnost

"Dosta je političke korektnosti", viče Bartulica koji bi očito pripadnike druge vjere, nacije, spola, roda, boje kože ili političke orijentacije vrlo rado nazivao upravo kako se njemu to sviđa, u širokom repertoaru od vrijeđanja do huškanja, ali bi se istovremeno rado sakrio iza političke korektnosti kad bi ga netko, primjerice, nazvao klerofašistom.

Fašisti, poznato je, preziru političku korektnost. Toliko smo naučili iz povijesti.

Osim toga, među licemjerne besmislice i bedastoće izrečene na desničarskom derneku u Dubrovniku svakako spada i izjava Roda Drehera, predstavljenog kao novinara, kolumnista i publicista, koji je izrazio nadu da će "i Europljani jednog dana imati zakonom zajamčenu apsolutnu slobodu govora, kao što je oni u SAD-u imaju Prvim amandmanom".

Ta izjava došla je gotovo na isti dan kad se Donald Trump na press konferenciji, objašnjavajući svoju odluku da zatvori sve one koji pale američku zastavu, pohvalio da je "oduzeo Americi slobodu govora".

Gaženje govora

Kao što je pozvao na skidanje komičara s TV ekrana i na deportiranje propalestinskih profesora, kao što je napadao novinare i političare, prijetio astronomskim tužbama medijima koje objavljuju informacije koje mu se ne sviđaju, najavio kazneni progon svih kritičara Charlieja Kirka...

To je američka sloboda govora koju Trump i Bartulica, kao i JD Vance i Elon Musk, žele instalirati u ovoj politički korektnoj Europi. A ta njihova sloboda svodi se isključivo na slobodu fašističkog govora.

Sloboda kao alat

Klerikalna desnica želi uživati slobodu govora u procesu osvajanja vlasti, samo da bi tu slobodu kasnije ukinula svima koje proglasi smetnjom ili neprijateljem.

I ne zaboravimo, ta borba protiv ljevičara vodila bi se i oružjem.

Konačno, desnica je i na ovom skupu pokazala spremnost da principe, pravila i ideale, pa i čitavu stvarnost, prilagodi svojim ciljevima i ambicijama, da ih uskladi sa svojim perverznim poimanjima slobode i zdravog razuma te da sprmeno izigrava žrtvu dok grozničavo traga za svojim, uvijek novim žrtvama.

Ništa bolje od toga nije se ni moglo očekivati.