Porfirijev nastup jest težak udarac vjerodostojnosti njegova ranijeg ekumenskog djelovanja jer je kao zagrebačko-ljubljanski mitropolit javno govorio o potrebi da se narodi oslobode zarobljenosti u stradanjima
Stepincem na Porfirija: Lizanje lijesa Mladića neće u Vatikanu ubrzati kanonizaciju kardinala
Patrijarhov govor na ispraćaju čovjeka osuđenog za genocid duboko je kompromitirao njegove poruke o pomirenju. Ali iz toga ne proizlazi ni da je ekumenizam mrtav ni da Srpska pravoslavna crkva odlučuje o Stepinčevoj svetosti. Nakon što je srpski patrijarh Porfirije predvodio pogrebni obred Ratku Mladiću, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor zbog genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, u dijelu hrvatskih katoličkih krugova pojavila se tvrdnja da je time pokopan i ekumenizam. Iz nje je brzo izveden još jedan zaključak: ako je takav dijalog bio razlog zbog kojeg papa Franjo nije proglasio Alojzija Stepinca svetim, onda je Porfirije sada sam srušio pretpostavke na kojima je taj dijalog počivao. Takvo je ogorčenje razumljivo. Zaključak, međutim, nije sasvim točan.
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