Štern: Cijene goriva će divljati, a vlada ima alata. Može dirnuti u PDV, koji se čuva kao svetinja

Energetski stručnjak Davor Štern u N1 Studiju uživo komentirao je smanjenje trošarina kako bi se spriječio drastičan skok cijena goriva te poručio kako je to dokaz da Vlada brine, koliko može.

- Jasno da su distributeri nezadovoljni, marže su nakon dugo vremena pale, ali oni su imali jako dugo visoke marže - kaže Štern.

- Onda dolazimo u područje Biblije – sedam debelih godina, sedam mršavih godina… - kaže.

Govoreći o poskupljenju električne energije rekao je kako je HEP dobro podnio to, tako da stanovništvo to nije osjetilo.

- Ovo što se sad događa s naftnim derivatima je činjenica da u nedostatku derivata na tržištu, jer stalno govorimo da je Rusija pod embargom za naftu, ali je i pod embargom za derivate, a ona je kod sebe povećala proizvodnju derivata da ne bi izvozila sirovinu u obliku sirove nafte nego ju je prerađivala – toga će nestajati sve više i distributeri će morati to plaćati skuplje - kaže.

Smatra da Hrvatska treba državnu energetsku kompaniju i da treba dovesti do toga da država shvati da joj treba nacionalna državna energetska kompanija koja će biti oslonac energetike.

- Da nije bilo Ine, mi ne bismo dobili naš obrambeni rat, Domovinski rat ili bismo ga dobili uz puno više žrtava. To nas je tada jako spasilo - navodi.

Misli da treba sjesti s Mađarima i dogovoriti se.

- Imamo mogućnost preuzimanja upravljanja u kriznim situacijama, a ovo je krizna situacija. Kao što je Orban proglasio izvanrednu situaciju, mi možemo to napraviti. Moramo konačno sjesti s Mađarima, mora se raščistiti ta priča, to ne može ići dalje tako - rekao je i dodao da postoji mogućnost nacionalizacije kompanije i da moramo brinuti za sebe. Sigurno to ne rade Orban ili Europska komisija, kaže.

Smatra i da država ima puno prostora i alata za utjecaj na cijene goriva.

- Može se dirnuti i u stopu PDV-a koja se čuva kao svetinja. Međutim, i ona je podložna promjenama. Cijene koje divljaju na svjetskom tržištu i bit će još više jer će tek sad doći do izražaja embargo na ruske proizvode. Ako Europa i sankcije uspiju spriječiti da ta roba dođe posrednim putevima na tržište, onda neće poskupjeti ali će biti nedostatak robe jer se ne može nadomjestiti ta količina derivata i plina koji dolazi iz Rusije u EU - poručio je.

