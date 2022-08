Štern o plinskoj pljački: Jedan čovjek nije mogao izvući toliki novac. Što je radila revizija?

Od petero uhićenih zbog sumnje u pranje novca i zlouporabe u trgovini prirodnim plinom blokirano je oko 800 milijuna kuna, a šteta koju su pritom počinili Ini navodno se procjenjuje i na više od toga. U akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Damir Škugor, direktor u Ini koji je, kako vjeruju istražitelji, omogućio je prodaju plina Josipu Šurjaku i Goranu Husiću ispod svake cijene da bi ga oni potom preprodali višestruko skuplje, čime je nastala šteta od oko milijardu kuna.

Uprava Ine nije primijetila ogromnu malverzaciju, što je za 24sata komentirao energetski stručnjak Davor Štern, koji je prije dosta godina obnašao mjesto generalnog direktora Ine te je dobro upućen u njeno upravljanje. Odmah na početku istaknuo je kako bi moralan čin predsjednika Uprave Ine bio da podnese ostavku.

- Osim njega ostavku bi morali podnijeti glavni financijski direktor i operativni direktor za marketing. Kontrolne funkcije su jedne od najvažnijih mjesta koje su ovo morale spriječiti ovu korupciju. Nekad je to radila unutarnja kontrola, sad je kontroling. To je bila jedna od najvažnijih funkcija u firmi. Šef unutarnje kontrole je bio sveprisutan, dok sam bio generalni direktor INA je tad bila puno veća i jača tvrtka nego sad i takve se stvari nisu događale. Očito je sustav puno slabiji sad i pitanje je odakle se Inom upravlja, iz Zagreba ili Budimpešte. Očito je da ovo ne funkcionira i zato je potrebno da dođe do razvoda braka. Nisam za otkup Ine od MOL-a već bi svatko trebao imati svoju zasebnu tvrtku. Potrebno je uvesti red u firmu i redefinirati je kao poduzeće. Budućnost Ine u Hrvatskoj su razvoj vjetra, solarna energije i geotermalna energija uz održavanje postojećih zaliha i lagano iznalaženje novih nalazišta nafte i plina, tj. nastavak izglednih istraživanja - rekao je Štern za 24sata.

'Ovakvo izvlačenje novca se nije događalo u kratko vrijeme'

Kaže kako se u ovoj ogromnoj aferi postavlja niz pitanja.

- Jedno je pitanje što su radili odbor za reviziju i glavni revizor firme, ovakvo izvlačenje novca se nije događalo u kratko vrijeme. Toliki iznosi se ne mogu izvući u kratko vrijeme, ne znam kako su to majstori izveli, ogromni novci su u pitanju. Ovo vrijeme fluktuacije cijena, pogoduje onima koji bi lovili u mutnom. Postoji cijeli niz institucija unutar firme koji su to trebali primijetiti, a da ne kažem da nije moguće da je to samo jedan čovjek radio bez znanja okoline. To je trebao znati veći krug ljudi oko njega, no samo je on ulovljen i to zato što su porezni organi ušli u trag ogromne količine novca, a sad da nitko u firmi nije vidio da taj novac fali, to je nemoguće - ističe Štern.

Za kraj dodajmo kako je krajem prošle godine u Nadzorni odbor Ine postavljen sadašnji ministar gospodarstva Davor Filipović, ali Štern smatra kako odgovornost u najvećem dijelu nije na njemu i na Nadzornom odboru, koliko na samoj Upravi, financijskom direktoru, revizoru i članovima uprave.

