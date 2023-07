Šteta na šumama u Hrvatskoj je oko 140 milijuna eura: 'Oluja je srušila oko milijun stabala...'

Oluja koja je prošli tjedan zahvatila cijeli prostor Hrvatske, od Istre do Iloka, prouzročila je štetu koja se do današnjeg dana procjenjuje na milijun i pol kubika drvne mase. To je više od milijun stabala. Moramo hitno djelovati da uskladimo planove za obnovu šuma, rekao je novi predsjednik uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić. Istaknuo je će brzo ukloniti debla kako se šuma ne bi zarazila, a zdravo drvo će prodati. Radnici na Medvednici, u međuvremenu, saniraju štetu. Nasreću, naglašava Dujić, niti jedan objekt nije nastradao.

Izvijestio je kako je najviše štete u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a ukupna šteta na šumama u Hrvatskoj je oko 140 milijuna eura. Što znači da plan Hrvatskih šuma, koji je prihvaćen na početku godine, moraju hitno mijenjati kako bi rasteretili određena područja na kojima je zdrava šuma, a šume pogođene nevremenom moraju sanirati.

Pitali smo dodatno Hrvatske šume što će točno učiniti s uništenom drvnom masom te hoće li je donirati socijalno ugroženim.

- Prelomljena i izvaljena stabla, odnosno drvna masa pridobivena iz tih stabala, plasirat će se klasirana sukladno hrvatskoj normi drvnih sortimenata, prema ugovorima kupcima te prodajom žiteljima kao ogrjevno drvo. Hrvatske šume će hitno pristupiti rebalansu svih gospodarskih planova sječe i pridobivanja drva kako bi se planirana redovna sječa umanjila za količinu stradale drvne mase. Prelomljena i izvaljena stabla će se plasirati kupcima prema ugovorima, u sortimentima tehničkog drva, oblovine, ogrjevnog drva i drva za biomasu, dok će žitelji moći na blagajnama šumarije kupiti ogrjevno drvo - kazali su nam u odgovoru, a na pitanje o donaciji nisu jasno odgovorili.

- Hrvatske šume kroz cijelu godinu doniraju financijska i naturalna sredstva, među kojima i drvnu masu - dodali su u odgovoru.

Voditelj zagrebačke ispostave Hrvatskih šuma, Damir Miškulin, rekao je kako je u Zagrebu, prema prvoj procjeni, stradalo oko 75.000 kubika, odnosno tridesetak tisuća stabala, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da će uklanjanje porušenih stabala u Zagrebu trajati do rujna, a ukupno će zbog posljedica nevremena trebati zamijeniti 2700 stabala koja su iščupana ili oštećena. Istaknuo je da je u Zagrebu ukupno iščupano 1211 stabala, 590 stabala je polomljeno, a za oko 860 procjenjuje se da će se morati ukloniti.

- Procjena je bila da će, kad bi sam Zrinjevac sanirao posljedice, to trajati šest mjeseci. Ali kako bismo ubrzali taj proces, angažirat ćemo kooperante, pa se nadam da će taj posao biti završen do rujna. Do sada imamo 4203 prijave štete od strane građana, a obišli smo 957 prijavljenih lokacija - rekao je Tomašević.

Najavio je da će sjednica gradske skupštine s prijedlogom rebalansa proračuna biti sazvana kad se dobije informacija kolika je ukupna šteta, ali i kad budu imali odgovor Vlade kolika se pomoć iz proračuna očekuje građanima.

Na naš upit hoće li Grad Zagreb uništenu drvnu masu također donirati socijalno ugroženima, iz Grada nam nisu odgovorili.