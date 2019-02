'Šteta što Pupovac nije 1995. na traktoru otišao u Beograd'

Zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović je u četvrtak u Saboru na press konferencijikomentirao jučerašnji istup Milorada Pupovca. Zekanović je izjavio da mu je žao što Pupovac 1995. godine nije na traktoru pobjegao u Beograd.

Osim toga, o svojem je izlaganju napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu nazvao naguravanjem.

Podsjetimo, Pupovac je usred rasprave o vjerodostojnosti provjere i vjerodostojnosti prikupljanja potpisa referendumskih inicijativa Narod odlučuje i istina o Istanbulskoj izgubio živce.

- Kao što smo čuli danas ovdje, i prošlo je kao da nitko ništa nije rekao, a sve veliki kršćani, sve iznimni katolici i hrvatski suverenisti, koje ugrožavaju pe*eri, Srbi i ne znam tko drugi! A tko ih ugrožava? Oni sami! Neostvareni, neiživljeni pe*eri! U moralnom i svakom drugom smislu te riječi! Neostvareni Hrvati koji nisu u stanju shvatiti da im nisu Srbi koji su ostali živjeti u Hrvatskoj i koji predstavljaju Srbe problem, problem su oni sami. Ne znaju tko su, što su, kuda će i kako sa sobom - kazao je uzrujani Pupovac.

- Pa tako kao što su jučer pljuvali po Beogradu, danas pljuju po Bruxellesu. A sebe nikako da pogledaju tamo gdje se treba pogledati – u očima drugih ili u ogledalu. To su ti suverenisti koji navodno nude mogućnost, kao što to čini naš junak koji druge proglašava homoseksualcima i bježi van iz ovoga Sabora, Zekanović... Sramota me dijeliti ovu dvoranu sa ljudima koji tako misle i tako govore o drugim ljudima - poručio je.