Steve Aoki i Scooter nastupaju u Zagrebu na Fair Festu! Kupi early bird ulaznice do 30.6.

Dvodnevni FAIR FEST, u organizaciji 24sata i ImagisEventa, održat će se 12. i 13. rujna na Zagrebačkom velesajmu, u prostoru Paviljona 15 (Piramide). Festival donosi vrhunsku produkciju i nezaboravno glazbeno iskustvo koje će okupiti više od 20 tisuća posjetitelja i partijanera. Stižu veliki svjetski izvođači - Steve Aoki i Scooter, uz brojna druga domaća imena koja će dodatno podići atmosferu.

Foto: Steve Aoki

Steve Aoki otvara festival u velikom stilu

Prvi dan festivala, petak 12. rujna, obilježit će dolazak jednog od najpoznatijih lica svjetske EDM scene – Stevea Aokija. Ovaj američki producent, DJ i showman poznat je po nevjerojatnoj energiji, suradnjama s velikanima poput BTS-a, Linkin Parka i Louis Tomlinsona, ali i po jedinstvenim "cake face" performansima. Bacanje torti po publici njegov je zaštitni znak, no ono što publiku uvijek najviše privlači je eksplozivni miks electro housea, trap zvuka i nepredvidive scenske izvedbe. Hitovi poput „Delirious (Boneless)” i „No Beef” samo su neke od pjesama koje će rasplesati publiku već u prvim minutama nastupa.

Zagreb tako po prvi put ima priliku doživjeti Aokija uživo – i to u trenutku kada je njegova karijera u punom zamahu, što ovaj petak čini datumom koji će se dugo pamtiti.. Iza sebe ima više od 12 albuma, milijarde streamova i nekoliko stotina nastupa godišnje.

Scooter – legenda techno scene stiže u subotu

Dan kasnije, 13. rujna, pozornicu preuzima Scooter – legenda koja gotovo tri desetljeća dominira europskom techno i hard-dance scenom. Njihov nastup na FAIR FESTU nije samo koncert, već pravi vizualno-zvučni spektakl – kombinacija rave energije, pirotehnike i laserskog showa predvođenog karizmatičnim frontmenom H.P. Baxxterom.

Hitovi poput „Hyper Hyper“, „How Much Is The Fish?“, „Maria (I Like It Loud)“ i „The Logical Song“ postali su sinonim za rave generaciju. Scooter danas puni dvorane i headlinea festivale, uz nevjerojatnih 30 milijuna prodanih albuma i preko 2,5 milijardi streamova. Njihov dolazak u Zagreb stoga predstavlja jedinstvenu priliku da se uživo osjeti energija koja već desetljećima pomiče granice elektronske glazbe.

H. P. Baxxter/SCOOTER | Foto: Stefan Brending

Early bird ulaznice u prodaji do 30.6.

Fair Fest nije samo festival – to je oproštaj od ljeta u velikom stilu. Publiku očekuju i brojna druga DJ imena i već sada je jasno da će Zagreb u rujnu biti domaćin jednog od većih elektronskih događaja godine, a Velesajam ponovno postaje meka za ljubitelje energlazbe svih generacija – od milenijalaca do generacije Z.

Ulaznice su dostupne putem Entrio sustava. Budite dio festivala koji se ne zaboravlja.