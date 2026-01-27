Stier: EU ne smije zamijeniti energetsku ovisnost o Rusiji nekom drugom ovisnošću

“Dobro je da se Europa oslobađa od ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima, ali ne treba zbog toga upasti u neke nove ovisnosti”, rekao je Stier na predstavljanje knjige “Europska energetska neovisnost ulaganjem u obnovljive izvore energije: Osnaživanje slobode”. Autor knjige je Julije Domac, predsjednik Europske mreže regionalnih i lokalnih energetskih agencija i regija (Federena) i predsjednike Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (Regea).

Stier je upozorio da se primjerice kod korištenja obnovljivih izvora energije Europa ne bi smjela oslanjati na kinesku tehnologiju, nego razvijati vlastitu, a nove ovisnosti su moguće i od nekih transatlantskih partnera.

“Europa mora postići kroz energetsku tranziciju stratešku autonomiju”, rekao je hrvatski zastupnik u EP-u, koji je bio domaćin rasprave u povodu predstavljanja knjige.

Stier kaže da je dodatna vrijednost knjige što o energetskoj politici i o zelenoj tranziciji ne govori samo kroz prizmu klimatskih promjena nego uzima u obzir geopolitičke realnosti i potrebe za konkurentnijim europskim gospodarstvom.

Po Stieru, Hrvatska treba pojačati korištenje geotermalne energije jer tu ima komparativne prednosti.

Također je ukazao na važnost jačanja energetske mreže u čijoj bi obnovi i hrvatske tvrtke poput Dalekovoda, “imale što reći”.

Julije Domac je rekao da je zajedno sa suautorima knjige želio napraviti konkretan manifest što Europska unija treba napraviti u području energetske neovisnosti, a na temelju najboljih iskustava europskih regija i gradova.

“Nema slobode bez energetske neovisnosti, nema sigurnosti bez sigurne opskrbe energijom”, rekao je Domac.

Istaknuo je da EU i Hrvatska svoju budućnost trebaju bazirati na obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i korištenjem svih resursa.

U knjizi se predlaže 11 konkretnih prijedloga za postizanje energetske učinkovitosti.

Govori o tome kako Europa može postići trajni energetski suverenitet širenjem obnovljivih izvora energije, jačanjem unutarnjeg energetskog tržišta, promicanjem decentralizirane proizvodnje obnovljive energije.