Stigao je kraj ljeta i toplinskog vala: Sprema se grmljavinsko nevrijeme, upalili meteoalarm!

Nakon toplinskog vala koji se tjednima nadvio nad Hrvatskom, Hrvatsku očekuje nagla promjena vremena koja će donijeti niže temperature i nevrijeme. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, sa jugozapada se postupno približava naoblačenje koje će tijekom dana donijeti kišu, osobito na Jadranu i u njegovom zaleđu.

Nevrijeme stiglo u Zagreb

Na sjevernom Jadranu već od sredine dana mogući su izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, a u noći na petak nevrijeme bi moglo zahvatiti i Dalmaciju. Najniža jutarnja temperatura bit će od 14 do 19 °C. S padom temperatura zraka, koje će se kretati između 27 i 31 °C, toplinski val će se konačno primiriti, dok će na Jadranu zapuhati umjereno do jako jugo. Na samom istoku će biti i do 33 °C.

Na snazi je narančasti meteoalarm za riječko područje, a koji označava opasno vrijeme, dok je ostatak Hrvatske, osim krajnjeg istoka i juga pod žutim alarmom zbog grmljavinskog nevremena i/ili jakog juga, s najjačim udarima i do 75 kilometara na sat.

- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

U petak će prevladavati oblačno i nestabilno vrijeme, uz povremenu kišu, a lokalno i pljuskove praćene grmljavinom. Na pojedinim područjima, osobito u Dalmaciji tijekom noći i jutra, moguće je i snažnije grmljavinsko nevrijeme. Subota donosi stabilnije i sunčanije vrijeme, iako u unutrašnjosti ujutro može biti magle. Tijekom nedjelje, oblaci će se postupno širiti sa jugozapada, dok će u večernjim satima na zapadu zemlje biti moguća mjestimična kiša.

Puhat će uglavnom slab vjetar, no u nedjelju se očekuje da će jačati i puhati umjerenim južnim, jugozapadnim i jugoistočnim smjerovima. Na Jadranu će prevladavati umjereno jugo, uz povremene promjene - u subotu prolazno sjeverozapadnjak, dok će petak obilježiti bura. Temperature će biti nešto niže, pa će osjet vrućine popustiti.

Prema meteorološkim kartama koje je objavio Istramet za iduću srijedu, velika količina oborina pogodit će cijelu Hrvatsku.

- Summerkiller jutros na kartama za 7 dana - napisali su na društvenim mrežama, što u prijevodu znači "ubojica ljeta".