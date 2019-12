'Tko mi prije obeća Holding, taj će imati moj glas u 2. krugu...'

Dario Juričan, čovjek koji je bio najugodnije iznenađenje prvog kruga predsjedničkih izbora s 4,61 posto odnosno 87.882 glasa, gostovao je u studiju 24sata i komentirao u svom stilu rezultate izbora kao i buduće planova.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bit ću uhljeb u Bruxellesu kao Sinčić i Duce (Mislav Kolakušić, op.a.) - rekao nam je Dario Juričan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kriminalac Dario Juričan došao u studio: 'Uhljebit ću se u Bruxellesu kao Sinčić i Duce' Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Biste li bez imena Milan Bandić uzeli 88.000 glasova?

- To ste mi uzeli ime pokazali su mi s kakvim kriminalcima imam posla. Upravni sud donio je sve u moju korist i rekao kriminalcima da naprave sve kako mi je rekao, Milan Bandić nema pravo na ekskluzivno ime i nema pravo na obnovu postupka. I što su rekli kriminalci? Radili su po svom. I dalje ću se boriti da budem Milan Bandić, fajtam se s najvećim kriminalcima u gradu i želim pokazati da sam u pravu.

Otkud 88.000 glasova za vas?

- Ljudi vole da ih nazivam pravim imenom, da su mali korumpirani ljudi. Ako se netko našao uvrijeđen, nije iz mog biračkog tijela. Mislim da su ljudi prepoznali moju kampanju, ona je moj rad i ono što predstavljam. Ako su dobro čitali između redova, dobro su čitali.

Što je bio cilj vaše kampanje?

- Želim proslaviti lik i djelo Milana Bandića, gradonačelnika Zagreba. On može doći do bilo koga, čovjek je koji ima ogromne resurse, ima nekoliko Uskokovih optužnica potvrđenih na Županijskom sudu i takav čovjek prezentira glavni grad Republike Hrvatske. Ako on nije kriminalac, onda sam ja. Ponosan sam na svaki glas, neumorno smo radili dva mjeseca. Prijelomna točka bila je vjerojatno debata i sve je otišlo prema gore.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jogurti na sučeljavanju?

- Imao sam sa sobom šest jogurta i dva sam uzeo sa sobom u studio, ostalo je povijest. Kao i sivo-plavi sako. Bila je svemirska slučajnost da imamo istu nijansu, kolika je vjerojatnost da će se to dogoditi. Nekoliko dana ranije kupio sam sako, bio mi je "pimp", malo na rubu, nisam znao hoće li biti otkazano sučeljavanje ili ne, ispalo je čista slučajnost.

Što ćete s ovih 88.000 glasova?

- Zašto se rade izbori? Da se dijeli plijen. Sad imam politički kapital i želim svoj plijen, a to je Zagrebački holding. Uputit ću pismo gradonačelniku i tražiti plijen. Kao politički pobjednik u Rumunjskoj tražit ću veleposlaničko mjesto za Sinišu Labrovića, svog suradnika.

Hoćete li osnovati stranku?

- Neću osnovati stranku, zašto bih to morao učiniti? Ako imaš malu stranku, ne možeš ništa, samo ako imaš veliku. Ovako ne znaju koliko plijena moraju podijeliti, bolje im je da se koncentriraju na mene.

- Želim Zagrebački holding. Tko mi od ovih dvoje ljudi prije da Holding po žurnom postupku. Ima moj glas. Moji birači znaju kako će glasati, trebaju dopisati broj 3 i Milan Bandić. Jesam li uzeo glasove Milanoviću? Nisam ništa krao, meni se krade. Ja sam trebao biti pobjednik izbora.

Želite u Bruxelles?

- Idem kod Sinčića i Ducea Kolakušića za 8000 eura bruto. I jedan i drugi nestali su s političke scene, ovaj drugi je danas, koji genijalac. Zato se treba boriti da se uhljebi. Nisam napao Ducea, to je kompliment. Znao je da ne može dobiti 600.000 glasova, a nije došao ni do 150.000, koliko su mu ankete davale napuhavanje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sljedeći potezi?

- Meet Zagreb's finest. Hrvatska predsjeda Vijećem EU pa želim da ljudi upoznaju ljude koji će vladati državom. Rezač etiketa Milan Bandić, gospodin Plenković, mesar i vozač. Napravit ću jumbo plakate i napisati da ih ljudi upoznaju. Krenuo sam u crowdfunding kampanju.

Kako ste se financirali?

- Početni kapital bio je 5000 kuna, stavili smo na web kako se donira i molili ljude da doniraju. Rasli smo na Facebooku od 4000 lajkova do današnjih 25.000 kuna. Hoću li podnijeti izvještaj? Mi smo legalisti, nismo kršili ni izbornu šutnju. Htjeli smo pokazati ljudima da se može, da zdravorazumskim pristupom možeš nešto napraviti u kampanji. Naša će ući u udžbenike.

Zašto se u kampanji niste bavili problemima u cijeloj Hrvatskoj?

- Zbog novca. Imao sam 10.000 eura, nedostajala mi je jedna nula da se bavim istraživačkim radom po cijeloj zemlji. To je razlog zašto smo išli fokusirano na Zagreb, Split i Rijeku. Ono malo što smo ulagali pokazalo se sjajnim. Da sam imao 10 puta više novca, napravio bih veći rezultat.

- Ovo je bacanje novca, svi predsjednički izbori. Oni se bore za prestižnu poziciju koja nema nikakvu funkciju. To je fikus, ovlasti su beznačajne. Ovo je bio šou ni za što.

Kakav vam je doživljaj predsjednice?

- Ne može predsjednica pričati o antikorupcijskim mjerama i družiti se s Milanom Bandićem. Došao sam s teretom znanja o njoj. Duce je došao prije i rekao sam mu: "Ako Kolinda padne na mene, ja ću na vas i bit će domino efekt". Rekao je "Tu ćete se zaustaviti". Meni je rekla: "A vi ste onaj koji ima stranku ča-kaj-što?". Pala mi je roleta na oči. Rekao sam "Ma to vam je onaj tamo".

- Kad smo odgovorili na pitanja, trebalo je čekati 15 minuta na novo pitanje pa smo pričali, sugerirao sam joj oko replika. S Đapićem ne možeš pričati, a s kim ću? Pernar je napravio genijalnu stvar, rekao "Hvala vam na pitanju" i lupao po svom. HRT nam je dao ista pitanja kao što je predvidio na predstavljanju u programu koje smo imali na raspolaganju. Tko je bio tamo, znao je što ga čeka.

- Škoro nije mogao upravljati svojim glasom, jedva smo ga čuli. U dva navrata apelirali smo na voditelja. On je bio potpuno izmožden, energetski je užasno pao. Katarina Peović uhvatila ga je u nokdaunu i više se nije digao. Tad mi se učinilo da je projekt, a ne nešto što ide iz njega. Teško je branio stavove i to se vidjelo na njemu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Je li ovo sve zbog filma?

- Zvao sam televizije i rekao sam im "Ja nisam ništa snimio". Toliko mi je bilo stalo do izbora da nisam nosio kameru. Ne želim da mi itko predbaci u javnosti da sam malo smeće koje ovo koristi za osobnu promociju. Htio sam napraviti posao, ovo je put kako to možete napraviti, da javna stvar može biti ispred privatne.

Snimate sva suđenja Bandiću za film "Kumek", što će biti u tom filmu?

- Ovo je drsko i bezobrazno! Fer pitanje... Ne znam. Prava je istina da ima materijala, toliko sam se mučio s Agrokorom za svaku informaciju, a ovdje ima toliko materijala za šest nastavaka od sat vremena. Nevjerojatno je toliko ima. Hoće li ga otkupiti HRT? Nijedan film nije mi otkupio. Rekli su mi "Vi ste taj i taj", a ja "Zar sam morao postati predsjednički kandidat da biste me upoznali?". Film "General"? Žao mi je što nije dobio više novca. Moj film trebao bi biti gotov u travnju.

- Bio sam 2016. u Poganoj Vlaki i Cerovu docu. Bosna i Hercegovina, Grude, rodno mjesto našeg gradonačelnika, rezača etiketa. Bili smo tamo dva dana i pričali s ljudima. Kaže ti jedan, drugi, treći čovjek. To je bilo 2016., a uhitili su ga 2014. Bila je SIPA, kažu mi da su dolazili auti u dijelovima...

Zašto ga zovete rezač etiketa?

- Toliko nadrealna priča. Kad je saznao da će ga uhititi, rekao je da mu odrežu etikete na namještaju. Ima skupi namještaj i nije htio da se sazna da to ima. Pretpostavljam da je to rekao gospođi. To je sigurna informacija i ostao sam u šoku. Čovjek koji priča da je iz naroda doma skriva namještaj koji vrijedi kao cijeli stan. Stojim iza te tvrdnje.

Što nakon filma?

- Filmu slijede teški dani. U ovom gradu nema mjesta za jednog od nas. Je li me podržala politička stranka? Ahaha, guram Renata Peteka, zastupnika likvidirane stranke. Ova cijela priča je autorski potpis mene i moje ekipe. Tko stoji iza mene? Krupni kapital, haha. Bili smo užasno mala ekipa, nekoliko ljudi. Cijela kampanja je od prvog dana bila promišljena. Znali smo što radimo. Napravi se plan akcija za svaki dan, koje objave idu, gdje radimo akcije, što ide na Facebook, što komuniciramo s medijima, građanima, i to se radilo u dvotjednom ritmu. Zadužujemo tko će što raditi, određujemo prioritete. Svima je falilo sadržaja, a nama je bilo previše. Slušali smo što je aktualno i to komentirali.

Tema: Predsjednički izbori