SPOMINJE SE I ZDS...

Stigao novi vodič za nastavnike: 'Antisemitizam i govor mržnje bujaju u kriznim vremenima...'

Piše 24sata,
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Ministarstvo obrazovanja, Canva

"Neistine, ukorijenjene u antisemitskim predrasudama i razmišljanju temeljenom na urotama, predstavljaju prijetnju povijesnom sjećanju i promiču netrpeljivost i mržnje", stoji u vodiču...

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u suradnji s UNESCO-om nedavno je izdalo vodič za nastavnike pod nazivom " Obrazovanjem protiv antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu", objavila je Srednja.hr.

- Ovaj vodič namijenjen je ponajprije nastavnicima povijesti i društvenih predmeta, no prikladan je za korištenje i u međupredmetnim temama te izvanučioničkoj nastavi. U vodiču je dostupan pregled nastavnih metoda i pristupa za suprotstavljanje poricanju i iskrivljavanju istine o Holokaustu te za sprječavanje antisemitizma u odgojno-obrazovnom sustavu. Iznimno je važno da nastavnici obrade ta pitanja u sklopu predmetnih kurikula i školskog kurikula jer antisemitizam, govor mržnje, dezinformacije i teorije zavjere bujaju u kriznim vremenima. U novije doba i društveni mediji znatno pojačavaju širenje ovih štetnih sadržaja, uključujući i poricanje i iskrivljavanje istine o Holokaustu - stoji u uvodu vodiča.

Dalje navode:

- U digitalnom dobu važno je znati raščlaniti pokušaje manipulacije poviješću te njezina pogrešnog predstavljanja. Stoga je nužno sveobuhvatno poznavati i razumjeti uzroke i posljedice Holokausta, kako bismo se uspješno suprotstavili antisemitizmu te poricanju i iskrivljavanju istine o Holokaustu. Neistine, ukorijenjene u antisemitskim predrasudama i razmišljanju temeljenom na urotama, predstavljaju prijetnju povijesnom sjećanju i promiču netrpeljivost i mržnje...

Odmah na samom startu vodiča spominje se i  poklik ZDS...

- Izjave kojima se Holokaust prikazuje kao pozitivan povijesni događaj. Na primjer, nošenje odjeće i drugih rekvizita koji se mogu kupiti i na internetskim platformama, uključivo sa slavljeničkim fotografijama zločinaca, amblemima i sloganima poput 6MWE (Six million wasn’t enough / Šest milijuna nije bilo dovoljno) ili ZDS (Za dom spremni), što upućuje na slaganje s genocidnim ciljevima Holokausta. Ovakvi slogani, koji uobičajeno kruže među grupama krajnje desnice, jasno pokazuju da oni smatraju Holokaust kao i politiku nacista i njihovih saveznika svojim uzorima. U odnosu na pozdrav „Za dom, spremni“, Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske - navode autori.

Vodič ima 91 stranicu, pregledati ga možete ovdje.


 

