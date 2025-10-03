Stigle dojave o dronovima nad Münchenom! Zatvorili zračnu luku, pogođene tisuće putnika

Zračna luka u Münchenu u Njemačkoj bila je u četvrtak navečer privremeno zatvorena zbog dojava o dronovima u zračnom prostoru. Prema podacima uprave zračne luke, otkazano je 17 letova, a poremećaji su pogodili oko 3.000 putnika. Uz to, 15 zrakoplova preusmjereno je na druge aerodrome, među kojima su Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt i Beč.

Portal Bild izvijestio je da je policija pokrenula istragu, no zasad nisu identificirani dronovi niti njihovi vlasnici. Prema podacima s platforme Flightradar, više zrakoplova u večernjim satima kružilo je iznad Münchena prije nego što su nastavili prema alternativnim odredištima.

Promet je ponovno normaliziran u petak ujutro, ali ubrzo su ponovno prijavljena viđenja dronova, ovaj put iznad samog aerodroma. Glasnogovornik Savezne policije Stefan Bayer potvrdio je da su dojave provjerili službenici na terenu, no zbog loše vidljivosti nije bilo moguće utvrditi vrstu ni veličinu letjelica.

