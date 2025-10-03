Obavijesti

News

Komentari 1
DRAMA U NJEMAČKOJ

Stigle dojave o dronovima nad Münchenom! Zatvorili zračnu luku, pogođene tisuće putnika

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Stigle dojave o dronovima nad Münchenom! Zatvorili zračnu luku, pogođene tisuće putnika
Foto: 24sata

Ukupno 17 letova je otkazano, što je utjecalo na gotovo 3000 putnika, priopćila je zračna luka

Zračna luka u Münchenu u Njemačkoj bila je u četvrtak navečer privremeno zatvorena zbog dojava o dronovima u zračnom prostoru. Prema podacima uprave zračne luke, otkazano je 17 letova, a poremećaji su pogodili oko 3.000 putnika. Uz to, 15 zrakoplova preusmjereno je na druge aerodrome, među kojima su Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt i Beč.

Portal Bild izvijestio je da je policija pokrenula istragu, no zasad nisu identificirani dronovi niti njihovi vlasnici. Prema podacima s platforme Flightradar, više zrakoplova u večernjim satima kružilo je iznad Münchena prije nego što su nastavili prema alternativnim odredištima.

Promet je ponovno normaliziran u petak ujutro, ali ubrzo su ponovno prijavljena viđenja dronova, ovaj put iznad samog aerodroma. Glasnogovornik Savezne policije Stefan Bayer potvrdio je da su dojave provjerili službenici na terenu, no zbog loše vidljivosti nije bilo moguće utvrditi vrstu ni veličinu letjelica.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene
JANJEĆA MAGISTRALA

Prošli smo putevima janjetine! Na Lujizijani se dnevno peče i po 50 komada. Evo kakve su cijene

Provozali smo se starom cestom Zagreb-Rijeka, zavirili u kultna mjesta s janjetinom s ražnja. Kod Tkalčevića u "Malom raju" radi već treća generacija, u Bosiljevu je to isto dug obiteljski posao...
Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago
BLAGO NDH

Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago

NOVI EXPRESS Detaljna prosudba postojane legendu o količinama i vrijednosti blaga, što su ga Pavelić i ustaše, odnijeli tijekom kaotičnog i bezgavog bijega od partizana u svibnju 1945.
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025