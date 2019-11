'Stigla je značajno viša ponuda Vlade, ali tražimo još nešto'

Kako neslužbeno doznajemo, sindikati su na maratonskom sastanku u ponedjeljak od Vlade dobili značajnije višu ponudu nego na posljednjim pregovorima. Podsjetimo, tada im je Vlada ponudila povećanje osnovice za 6,12 posto, kao i svim ostalim javnim i državnim službenicima, dva posto dodatka na rad od 1. srpnja, ukoliko analiza sustava plaća neće do tada biti gotova te plaćanje štrajka do 15. studenog. Nastavnici su na referendumu to odbili, a i jučer su masovnim prosvjedom poručili da od svog zahtjeva, a to je povećanje koeficijenta složenosti poslova za 6,11 posto, ne odustaju. Ono što se neslužbeno moglo čuti nakon sastanka, u ponudi ni ovaj put nije povećanje koeficijenata.

- Ja to ne mogu potvrditi ni demantirati. Sastanak je toliko dugo trajao, sedam sati, jer je bilo nekoliko varijanti na stolu pa je pregovarač od strane Vlade (Zvonimir Frka-Petešić) morao zvati premijera koji je bio u Osijeku, pa smo i mi uzimali stanke da se konzultiramo. Sada je ostala jedna opcija, ali mi imamo još zahtjev da se to nadopuni nečim što je nama jako važno - kaže nam naš sugovornik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pregovori se nastavljaju poslije podne. Na pitanje misli li da će nastavnici biti zadovoljni ponudom koja ne uključuje koeficijente te hoće li pristati na to, dodaje kako je konačna odluka upravo na njima. Podsjetimo, od prošlog kruga pregovora prije dva tjedna, sindikalna vodstva ponude Vlade šalju na izjašnjavanje članstvu u školama. Taj proces traje po nekoliko dana. Ako Vlada i sindikati u utorak poslije podne nešto i dogovore, štrajk vjerojatno neće biti prekinut prije četvrtka ili petka.

Iako se u nekim, posebice srednjim školama, nastava već provodi, u većini škola nastavnici i nenastavno osoblje štrajkaju u velikim postotcima. U nekim županijama ravnatelji su već pripremili plan odrađivanja pa će početi već od ove subote, no većinom se čeka dogovor.