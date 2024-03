Stigla nam je muuuskrsnica! U Svetom Đurđu načelnik časti stočare za krave, konje i krmače

U proteklih deset godina prije Božića smo dijelili božićnice životinjama, a za nadolazeći Uskrs davat ćemo i uskrsnice. Vlasnici naših životinja su ljudi koji nemaju slobodan niti jedan dan u godini. Oni su zaista zaslužili da im se na neki način odužimo jer je općina Sveti Đurđ poljoprivredna. I dalje se svi naši mještani na neki način drže da ne pokleknu pred uvoznim lobijem. Kazao nam je to općinski načelnik Svetog Đurđa Josip Jany. Zalaže se za to da se orijentiramo na domaću hranu. Ona je, kaže, kudikamo bolje kvalitete i zdravija od one iz uvoza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.