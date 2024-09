Stigla nam je velika promjena vremena: Izdali meteoalarm za cijelu zemlju, moguća je i tuča!

Kraj vikenda donio nam je prve naznake promjene vremena. Već tijekom nedjeljnog poslijepodneva oblaci su prekrili Istru i polako se kretali prema drugim dijelovima zemlje. Isto se nastavilo i tijekom noći gdje je kiša pogodila gotovo cijelu Hrvatsku.

Tijekom današnjeg dana očekuju se i obilnije oborine, a lokalno i olujno nevrijeme, osobito na Jadranu.

Foto: DHMZ

- Na kopnu slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, popodne će okretati na sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu navečer buru. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 °C - izvijestili su iz DHMZ-a.

DHMZ je izdao alarm za cijelu zemlju, od čega je kontinentalni dio u žutom, a Jadran i Istra u narančastom. Neki su i tijekom nedjelje dobili SMS na mobitel koji ih je upozorio na moguće bujice, tuču i jaku kišu.

Upozorenje SMS-om

- U nedjelju su u poslijepodnevnim satima građanima četiri županije poslane poruke putem Sustava za rano upozorenje i upravljanje krizama - SRUUK. Za područje Istarske i Primorsko - goranske županije poslana je poruka upozorenja za jako grmljavinsko nevrijeme navečer i u noći, uz moguć olujan vjetar, obilne pljuskove, bujicu i tuču - izvijestili su iz DHMZ-a i dodali:

- Građani koji se nalaze na području Ličko-senjske i Zadarske županije mole se za veći oprez u drugom dijelu noći, također zbog jakog olujnog nevremena. I na ovom području postoji mogućnost za olujnim vjetrom, obilnim pljuskovima, bujicom i tučom.

Foto: DHMZ

Što nas očekuje za ostatak tjedna?

U utorak i srijedu očekuje se blago poboljšanje i sunčano za većinu zemlje s maksimalnim temperaturama oko 26-28 stupnjeva. Potom u četvrtak ponovno zahlađenje koje se proteže kroz ostatak tjedna. U petak ponovno olujno nevrijeme i grmljavina te znatno niže temperature za vikend.