Stigli prvi minusi: Olujni udari bure na Jadranu, upalili crveni alarm. 'Moguć snijeg u gorju!'

Maglovito jesensko jutro u studenom donijelo je prve temperaturne minuse. Na Zavižanu je izmjereno -4.1 °C, što je najniža temperatura izmjerena u utorak, 12. studenog u 8 sati u Hrvatskoj. U Sinju su se jutros mnogi smrzavali na -3.8 °C, a u Grudi je izmjereno -3.2 °C. Isti temperaturni minus zabilježen je i u Pazinu. Minusa još ima na Puntijarki na Medvednici, -2.1 °C te u Pargu u Čabru, -0.7 °C.

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre će u utorak biti pretežno sunčano. U ostatku zemlje prevladavat će oblačno, a lokalno može pasti slaba kiša ili rosulja, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro je ponegdje moguća i magla. No već sutra očekuju se još niže temperature, a u gorju čak i snijeg.

Puhat će većinom slab vjetar, dok će na Jadranu biti umjerene bure, osobito podno Velebita gdje se očekuje jaka bura s olujnim udarima. Za cijeli Jadran, Kvarner i Istru na snazi je meteoalarm. Za velebitsko područje na snazi je crveni, najviši stupanj pripravnosti, a koji označava izuzetno opasno vrijeme. Kako navode iz DHMZ-a, najjači udari vjetra bit će i do 120 km/h.

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća - upozorili su meteorolozi te savjetovali građane da izbjegnu putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti.

Foto: DHMZ

Za područje Kvarnera na snazi je narančasti alarm koji označava opasno vrijeme, a također se očekuju udari vjetra i do 100 km/h.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova - navode.

Najviša temperatura zraka bit će od 3 do 7 °C, dok će na Jadranu biti toplije, između 13 i 18 °C.

Tmurno i hladno jesenje poslijepodne u Slavonskom Brodu | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Za srijedu meteorolozi prognoziraju da će u većem dijelu unutrašnjosti biti pretežno oblačno, a lokalno je moguća rosulja. Sunčano će i dalje biti na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, no naoblaka će i tamo postupno porasti. Prema večeri će mjestimice pasti kiša, osobito na jugu Hrvatske, a u gorskim predjelima unutrašnjosti ponegdje je moguća i oborina na granici kiše i snijega.

Na Jadranu bura i dalje neće stati s olujnim udarima. Danju će pak puhati sjeverozapadnjak, no navečer će bura ponovno jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -2 do 3 °C, na Jadranu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna od 4 do 8 °C, na Jadranu od 13 do 17 °C.