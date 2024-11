Zimska depresija: Pomažu nam svjetlosna terapija, lijekovi, razgovor i toplo-hladni tuš...

Kako nam se više približava zima i dnevne svjetlosti je sve manje, ljudi su skloniji sezonskoj depresiji, i to mogu osjetiti u svom tijelu. Ljudi koje zahvaća kažu kako su to pomiješani osjećaji panike, straha i tjeskobe. No postoje učinkoviti način za borbu protiv njega - od aktivnosti, joge, šetnje, pa do uzimanja antidepresiva ako je stanje kritično. Naravno, važno je pronaći i nešto što veseli, poput hobija, ili pomaganja drugima.

Sezonski depresivni poremećaj obično počinje epizodama u jesen, a okidač može biti promjena sata te popušta u proljeće ili ljeto. Prvi je taj termin skovao 1984. godine dr. Norman Rosenthal, tadašnji istraživač na Američkom nacionalnom institutu za zdravlje.

Što uzrokuje sezonski afektivni poremećaj?

Znanstvenici objašnjavaju kako specijalizirane stanice u našim očima pretvaraju dio plave valne duljine svjetlosnog spektra u neuralne signale koji utječu na raspoloženje i budnost. Sunčeva svjetlost puna je plave svjetlosti, pa kada je stanice apsorbiraju, aktiviraju se centri za budnost našeg mozga i osjećamo se poletnijima, življima, a možda čak i sretnijima.

Istraživačica Kathryn Roecklein sa Sveučilišta u Pittsburghu otkrila je da su ljudi s ovim poremećajem manje osjetljivi na plavo svjetlo od ostalih, osobito tijekom zimskih mjeseci. To može biti uzrok zimske depresije.

- Zimi, kada razina svjetlosti padne, to bi u kombinaciji s nižom osjetljivošću moglo biti prenisko za zdravo funkcioniranje, što dovodi do depresije - kazala je Roecklein.

Svjetlosna terapija

Dr. Paul Desan s Klinike za istraživanje zimske depresije na Yaleu kaže kako je svjetlosna terapija jako učinkovita.

- Kad svakog jutra pacijente izložimo jakom svjetlu pola sata, većini pacijenata je dramatično bolje. Ne trebaju im tada niti lijekovi - kazao je. Terapija uključuje uređaje koji emitiraju svjetlo oko 20 puta jače od običnog sobnog svjetla. I istraživanja podržavaju korištenje svjetla koje ima oko 10.000 luksa, što je mjera svjetline. Potrebno ga je koristiti 30 minuta svako jutro.

Lijekovi ili psihoterapija?

Antidepresivi su prva linija liječenja sezonske depresije, zajedno sa svjetlosnom terapijom. Liječnici također preporučuju pridržavanje redovnog rasporeda spavanja i šetnji na otvorenom čak i kad je vani oblačno.

- Studije su pokazale i da jedna vrsta terapije razgovorom - kognitivna bihevioralna terapija - ima dugotrajnije učinke. Vrlo česta misao koju ljudi imaju je 'Mrzim zimu'. No to treba preformulirati u nešto jednostavno kao 'Više volim ljeto nego zimu'. To je činjenična izjava, ali ima neutralan učinak na raspoloženje - kaže Kelly Rohan, istraživačica sa Sveučilišta u Vermontu. Rad s terapeutom može pomoći ljudima da poduzmu male korake prema ponovnom zadovoljstvu životom, dodaje. To može biti i jednostavan odlazak s prijateljem na kavu.

Toplo-hladni tuš

Iskustvo ljudi koji su podložniji zimskoj depresiji otkrilo je da toplo-hladni tuš također može pomoći. Hladan tuš jača imunitet, smanjuje bolove u mišićima i zglobovima i pozitivno utječe na raspoloženje.

- Kad ste u hladnoj vodi, vaš mozak previše je zauzet fokusiranjem na to da neugodan osjećaj nestane. Time prestajemo razmišljati o stvarima koje nas inače muče. Tijelo tad dolazi u stanje ‘bori se ili bježi’, tad se oslobađaju hormoni stresa poput adrenalina i kortizola. Kad se tijelo malo navikne, dolazi do navale hormona sreće poput dopamina, serotonina i endorfina, zbog kojih se osjećamo sretno i opušteno - rekla je za Vogue Majdoline Jayoushe, liječnica interne medicine i izvanredna profesorica na Mount Sinai Faculty Practice Primary Care Associates u New Yorku. Za početnike i osjetljive osobe tuširanje hladnom vodom treba kratko trajati. Dovoljno je 10 do 15 sekundi mlake vode da vam se ubrza rad srca i aktiviraju pozitivni učinci. Hladna se voda može puštati samo na noge i ruke.