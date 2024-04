Stiglo rješenje Zagreba: 'Djeci s teškoćama ukinuli su naknadu'

Na adrese korisnika nekadašnje državne osobne invalidnine i i doplatka za pomoć i njegu Grad Zagreb šalje rješenja po kojima više nemaju pravo i na gradsku naknadu od 26 ili 50 eura mjesečno, izvanrednu pomoć koju im je Grad prije isplaćivao. Tu je naknadu dobivao i 15-godišnji Ivano, sin Suzane Rešetar, predsjednice udruge Sjena za pomoć djeci s teškoćama i njihovim obiteljima. Dječak s najtežim stupnjem autizma na tu pomoć Grada više nema pravo.

Kako pojašnjava Rešetar, djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom su dosad primale naknadu Grada Zagreba no sve se promijenilo kad je s 1. siječnjem na snagu stupio Zakon o inkluzivnom dodatku, kojim su sve naknade objedinjene pod isti naziv - i osobna invalidnina, i naknada za njegu, dječji doplatak, sve. Sve se to sad zove "inkluzivni dodatak", isplaćuje se u pet kategorija, ovisno o stupnju oštećenja, i rješenja države od početka godine polako pristižu na adrese njegovih korisnika.

- Zagreb, međutim, paralelno s tim nije donio odluku da nastavlja isplatu svoje naknade, zovu je "nadstandardom", korisnicima inkluzivnog dodatka. Moj je Ivano, i mnogi drugi, bez ikakve najave dobio rješenje da 50 eura više neće primati jer mu je, kako stoji u dokumentu Grada, "prestalo pravo na osobnu invalidninu", kaže mama Suzana.

- Potpuno apsurdno i suludo, jer mu nije prestalo to pravo, on je samo u ožujku dobio rješenje o inkluzivnom dodatku. Ivano i dalje ima najteži stupanj autizma, i dobivat će inkluzivni dodatak, dosadašnju invalidninu. Ne i naknadu Zagreba, koji se nije uskladio s državom, kaže Rešetar. Iz Grada za 24sata odgovaraju kako su izmjene njihove odluke "trenutno u javnom savjetovanju, no ne predviđaju uvođenje naknade na inkluzivni dodatak".

- Kako bismo Odluku o socijalnoj skrbi prilagodili zakonu, potrebni su nam podaci od strane države o broju korisnika inkluzivnog dodatka. Riječ je o potpuno novom pravu te u ovom trenutku nije moguće procijeniti koji bi bio njegov fiskalni učinak, odgovaraju iz Grada. Čim budu poznati temeljni parametri za oblikovanje novog nadstandarda koji će pratiti Zakon o inkluzivnom dodatku, kažu, pokrenut će izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi. Dakle, predložene izmjene odluke sad ne predviđaju uvođenje naknade, ali će to uvrstiti na dnevni red u budućnosti. Zagreb ima preko 18.200 korisnika novčanih naknada za doplatak i njegu i osobnu invalidninu.

Rešetar navodi i druge slučajeve - obitelj s dvoje djece s invaliditetom, u kojoj je jedno dijete dobilo rješenje o inkluzivnom pa više neće primati naknadu od Grada, a za drugo dijete rješenje još nije stiglo pa će ono do daljnjega primati gradski "nadstandard". Ili, slučaj samohrane majke čije je dijete izgubilo naknadu Grada, jer je došlo rješenje o inkluzivnom. Mnogi se javljaju u udrugu Sjena.

- Toj majci 50 eura znači puno. Očekivali smo da će se barem lokalna politika izdignuti iznad loše vođene državne socijalne politike, komentira Rešetar. Kako stoji u odgovoru Grada, nastavit će isplaćivati dodatnu novčanu pomoć onima kojima dosad nije izdano rješenje o inkluzivnom dodatku. To će, kaže Rešetar, trajati još sigurno cijelu ovu godinu, možda i dio iduće, pa će njeno, i druga djeca, koja su rješenje države dobila ranije, kroz taj period - biti diskriminirana. Dok god ne prime rješenje države o inkluzivnom dodatku, korisnici će od Zagreba dobivati gradsku pomoć od 26 ili 50 eura, znači i više mjeseci dulje od onih kojima je to rješenje stiglo već prije.

- Gradska uprava je ostala toliko nezainteresirana i indolentna da korisnike čak nisu niti obavijestili o prekidanju isplate, a kamoli im obrazložili zašto naknadu ukidaju, hoće li im se ona vratiti, hoće li se isplatiti zaostaci i ostalo. Zakazali ste na svim razinama, poručila je mama Rešetar.