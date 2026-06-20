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VELIKA VJEŽBA

Stiglo upozorenje iz MORH-a: Ako živite u ovim gradovima, pripremite se

Piše HINA,
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Stiglo upozorenje iz MORH-a: Ako živite u ovim gradovima, pripremite se
Foto: MORH

Tijekom vježbe se može očekivati pojačana buka i intenzivniji cestovni promet, priopćili su u subotu iz Ministarstva obrane (MORH)

Oružane snage Republike Hrvatske provodit će od 22. lipnja do 3. srpnja međunarodnu združenu vojnu vježbu "BORBENA MOĆ 26" tijekom koje se može očekivati pojačana buka i intenzivniji cestovni promet, priopćili su u subotu iz Ministarstva obrane (MORH).

Aktivnosti će se provoditi na sljedećim lokacijama: vojni poligon "33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske" u Cerovcu, vojarna "110. brigade Hrvatske vojske" u Karlovcu, vojni poligon "Eugen Kvaternik" u Slunju, vojarna "Josip Jović" u Udbini, vojni poligon "Josip Markić" u Kninu, vojno vježbalište "Gakovo", vojarna "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku, vojna lokacija "Zečevo" i pomorski vojni poligon "Žirje".

Vježba se provodi u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja te sastavnicama sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, zaključili su iz MORH-a.

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