'Stihijski donesenim zakonom nekretnine još nedostižnije'

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je u utorak da je Zakon o izmjenama i dopunama zakona u subvencioniranju kredita doveo rasta cijene nekretnina donesen stihijski te poručio ministru graditeljstva i prostornoga uređenja Predragu Štromaru kako je, umjesto da subvencijom pomaže u kupnji nekretnine, jedino što je postigao jest da tim Zakonom ona postaje još nedostižnija.

- Stihijski donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona u subvencioniranju kredita doveo je do očekivane posljedice – rasta cijene nekretnina. Na temelju prijašnjeg iskustva zbog primjene sličnih zakona, cijene nekretnina su ostale visoke i nakon dijeljenja subvencija - upozorava Grmoja u priopćenju.

Upitao je koji je uopće smisao ovog Zakona ako on dugoročno ne pomaže građanima.

Kazavši da vladajući neprestano upozoravaju na važnost demografske obnove i smanjenja iseljavanja, Grmoja je ustvrdio kako ministar Štromar 'prigodno zaboravlja naglasiti da će stanove i dalje moći kupiti samo oni koji imaju novac, zaposleni s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i kreditno sposobni'.

- Drugim riječima, ministar je prigodno uobličio subvenciju u mjeru koja samo prividno donosi benefite građanima - poručio je Grmoja.

Podsjetio je kako je prilikom rasprave o Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita Most predlagao sufinanciranje mjesečne rate ili anuiteta u iznosu od 50 do 85 posto. No, navodi, prema ovim izmjenama zakona, koje su primarno usmjerene prema zaustavljanju iseljavanja iz nerazvijenih krajeva, korisnici u Zadvarju, Orahovici, Sisku ostvarit će 39 posto rate, dok će oni mladi koji se odluče ostati u Gospiću, Delnicama, Vinkovcima i Požegi i ostvariti 36 posto iznosa rate kredita, a Osijek samo 33 posto iznosa rate kredita.

- Cilj nije kreirati parcijalne mjere, već cjelokupnu obiteljsku i stambenu politiku. Ovako poticajnu stanogradnju kupuju oni koji imaju novac, koji su kreditno sposobni, koji imaju mogućnosti vlastitog učešća, a uz sve to brisana je i odredba o zabrani prodaje stana iako postoji javni interes i uložen je javni novac - upozorio je Grmoja.

Dodao je i kako diljem Hrvatske imamo situaciju da imamo POS, a nedostatno razvijenu komunalnu infrastrukturu, te druge nužne sadržaje, blizinu parka, dječjeg vrtića, škole koje su prijeko potrebne mladim obiteljima.

- Drugim riječima, još uvijek je otežan pristup kupnji nekretnine, koja nema u blizini odgovarajuće sadržaje i još na kraju trajno poskupljuje. Ministre Štromar, umjesto da subvencijom pomažete u kupnji nekretnine, jedino što ste postigli jest da vašim Zakonom ona postaje još nedostižnija - naveo je Grmoja.

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar pozvao je u utorak sve zainteresirane za subvencionirane stambene kredite za mlade da počnu tražiti stanove, skupljati dokumentaciju i ishoditi građevinske dozvole ako su se odlučili za gradnju kuća kako bi bili spremni za natječaj koji će se raspisati početkom rujna.