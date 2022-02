Rekao je i da obje strane imaju jako različita stajališta.

Podsjetio je kako Vlada i dalje ostaje pri svojoj ponudi od dva posto povećanja u drugoj polovici godine, što znači jedan posto na razini cijele godine. Sindikati pak nastojeći dohvatiti rast životnih troškova i predvidivu inflaciju su zahtijevali povećanje od četiri posto od prvog travnja, dva posto od prvog srpnja i dva posto od prvog listopada, rekao je Stipić.

Napomenuo je da je ministar financija Zdravko Marić najavio za idući sastanak kako će Vlada redefinirati svoju ponudu. Ali, dodao je, očekuju da i sindikalna strana redefinira svoj zahtjev, no to ovisi o sastanku sindikalne strane.

Odgovarajući na novinarski upit, Stipić je ustvrdio kako je sindikalni zahtjev bio minimalistički i da cijena rada ne pada. Uz rast troškova života i inflaciju od pet posto, ako tražite 4,6 posto, to je minimalistički postavljen zahtjev, istaknuo je, dodavši kako očekuju razumijevanje Vlade da ne dopusti pad cijene rada u odnosu na dosegnutu iz 2021.

Dodao je da su Vladini predstavnici obećali kako će na sjednici u četvrtak donijeti odluku o produženoj primjeni Temeljnog kolektivnog ugovora i da se materijalna prava neće dovoditi u pitanje.

Vezano uz provedbu istrage nad ministrom rada i mirovinskog sustava Josipom Aladrovićem, Stipić je novinarima odgovorio da ne bi u to ulazio i da to nisu pitanja u dijapazonu sindikalnih interesa, napomenuvši kako su ministri na sastanku bili konstruktivni.

Ministri dolaze i odlaze, problemi se moraju rješavati, a naš problem nadilazi i pojedine vlade, naglasio je Stipić.

Izvijestio je kako se raspravljalo i o naknadi za prijevoz na posao, jer temeljem postojećeg rješenja radnik za vožnju osobnim vozilom dobiva kunu po prijeđenom kilometru, ocijenivši kako je to rješenje "život pregazio".

U vrijeme kada kada je ono dogovarano, prije četiri godine, cijena goriva bila je 30 posto niža nego danas. Sada to moramo ozbiljno redefinirati i sindikati predlažu da se umjesto fiksnog dosadašnjeg rješenja razmisli o novom dinamičnom rješenju ovisno o tome raste li cijena goriva ili pada bi se smanjivala ili rasla naknada za prijevoz. To je rješenje koje postoji u brojnim zemljama, rekao je Stipić dodavši kako su Vladini predstavnici za to pokazali razumijevanje i volje za iznalaženjem kvalitetnijeg rješenja.

U Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike danas su održana dva odvojena sastanka pregovaračkih odbora Vlade RH i predstavnika sindikata o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.