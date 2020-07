Stiže injekcija od 500 milijuna

MIRNI DO JESENI Veledrogerije najavljuju da će zbog ove uplate nastaviti s isporukom lijekova do listopada, a onda očekuju novu uplatu

<p>Kako bi spriječili obustavu lijekova koju su najavile veledrogerije zbog velikih dugova bolnica, ministar zdravstva Vili Beroš i ministar financija Zdravko Marić jučer su dogovorili da će veledrogerijama po hitnom postupku isplatiti pola milijarde kuna.</p><p>- Ova uplata osigurat će neprekinutu opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima do jeseni, a početkom listopada nastavljaju se pregovori, gdje će biti potrebno dogovoriti model sustavnog rješavanja ukupnog dugovanja koje trenutačno prelazi 4 milijarde kuna uz projekciju rasta od dodatnih milijardu i 200 milijuna kuna do kraja godine - kažu nam iz Hrvatske udruge poslodavaca i podsjećaju: “Predstavnici veledrogerija su, kao odgovoran partner zdravstvenom sustavu RH, tijekom cijelog razdoblja krize uzrokovane korona virusom, unatoč svim problemima u opskrbnom lancu, osiguravali neprekinutu isporuku lijekova i medicinskih proizvoda”.</p><p>Dugovi veledrogerijama su samo jedan od starih poznatih boljki zdravstvenog sustava. Ministar Vili Beroš ima veliku odgovornost - provesti reformu zdravstvenog sustava - gdje mu stanje s koronom ne olakšava posao u novome mandatu. Koliko će ova hitna financijska injekcija pomoći rješavanju problema pitali smo nekadašnjeg ministra zdravstva Darka Milinovića, koji se borio s istim problemima.</p><p>- Neće to riješiti problem i neće time ugasiti požar, nego će ga samo lokalizirati. Ovakav zdravstveni sustav je neodrživ jer svake godine troškovi takvog sustava rastu od tri do sedam posto. Ovi problemi su zbog korone pali u drugi plan, no ministar će svakako trebati inzistirati na reformi zdravstvenog sustava jer to je jedini način da se riješe problemi - kaže nam nekadašnji ministar zdravstva Darko Milinović. On je inače u svojemu mandatu reformu provodio tako da je primorao građane na plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja jer u protivnom bi ih odlazak u bolnicu ili dodatne preglede pa i lijekove skupo stajao. Do Milinovića dopunsko zdravstveno osiguranje plaćalo je oko 600.000 ljudi, a nakon njegove mjere novac se u blagajnu slijevao od 2,4 milijuna građana.</p><p>- Smanjio sam 30 posto cijene lijekova, što nije odgovaralo veledrogerijama jer su ostale bez milijarde kuna, no kako sam im podmirio sva dugovanja, tako smo stvar sveli na nulu - prisjeća se Milinović i poručuje ministru Berošu: “Ministar Beroš mora imati snage zagrebačke bolnice svesti na dvije jake uprave - jedna za gradske, a druga za državne bolnice. To bi bili pravi potez i velika reforma”.</p>