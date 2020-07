Dug 4,1 milijarde kuna: Ovo je jedina bolnica u zemlji koja ne duguje veledrogerijama ni lipe

Klinika za ortopediju Lovran jedina je bolnica u Hrvatskoj koja zadnjih 14 godina posluje pozitivno. U plusu su i u koroni, a kako to uspjevaju otkriva nam ravnatelj Branko Šestan pod čijim vodstvom su se i riješili dugova

<p>Nije prošlo ni mjesec dana otkako su veledrogerije najavljivale obustavu isporuke lijekova i opreme bolnicama zbog duga od 4,1 miljarde kuna od čega je 3,5 milijarde kuna došlo na naplatu. Sada najavljuju obustavu od ponedjeljka ukoliko se ne podmiri barem miljarda kuna duga. </p><p>No u Hrvatskoj ima bonica koja nema problema s podmirivanjem računa pa ni onima prema veledrogerijama. Riječ je o Klinici za ortopediju Lovran koja 14 godina posluje pozitivno otkako ju vodi ravnatelj Branko Šestan.</p><p><br/> - I dalje poslujemo pozitivno i ne dugujemo ništa veledrogerijama no ne zna što će biti ako krenu s najavama koje sam vidio u medijima. Mi imamo zalihe za recimo tri dana jer nije nikome u interesu da se zalihe gomilaju – kaže nam dr. Šestan. I njihova bolnica, otkako je korona stigla u zemlju, puno više izdvaja za opremu i dezificijense.</p><p><br/> - Cijene kirurških maski su otišle u nebo. Skuplje su 30 puta nego prije korone, a mi ih na tisuće trošimo mjesečno. Dezificijense da ne spominjemo. Strašno su poskupili jer je velika potražnja s obzirom da i svim pacijentima morate omogućiti da ih imaju na svakom koraku. Da bismo sve to mogli pokriti zaustavili smo sve druge projekte. Ne nabavljamo novu opremu nit aparate već radimo s onim što imamo. Ujedno smo i obustavili dodatne edukacije dok se stanje ne stabilizira – otrkiva nam Šestan njihov recept za 'pozitivan' bolnički račun u koroni. Ostale bolnice veledrogerijama duguju više od četiri milijarde kuna.</p><p>Najnoviji podaci HGK pokazuju da ukupni dugovi bolnica prema 40 veledrogerija, članica Udruženja pri HGK-u, iznose 4,1 milijarde kuna. Samo u odnosu na prošli mjesec dug je povećan za više od 200 milijuna kuna – navode iz Hrvatske gospodarske komore.<br/> Zbog nagomilanih dugova zdravstva, veledrogerije već sada otežano podmiruju svoje obaveze prema dobavljačima i ubrzo se mogu očekivati problemi i prekidi u opskrbi lijekovima i medicinskim proizvodima. Za očekivati je da bi neke od veledrogerija ubrzo mogle ograničiti isporuke lijekova i medicinskih proizvoda - upozorava predsjednik Udruženja trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima HGK Tomislav Kulić i dodaje kako je potrebna hitna uplata dijela duga u iznosu od minimalno milijardu kuna kako ne bi došlo do nestašice lijekova. Iz Ministartsva zdravstva kažu da su svijesni problema te da su zato i nedavno inicirali sastanak no ne navode konkretna rješenja.</p><p><br/> Ministarstvo zdravstva kontinuirano poduzima aktivnosti da svi dionici koji djeluju unutar zdravstvenog sustava u ovim izazovnim vremenima postignu zajedničko rješenje, koje će rezultirati fiskalnom stabilnosti i održivosti sustava. Ministarstvu je poznato da su fiskalni kapaciteti zdravstvenog sustava ograničeni te su uslijed nastupa bolesti COVID-19, dodatno financijski opterećeni. Kao odgovorni partneri, svjesni smo da ne možemo sami, stoga smo nedavno i inicirali sastanak svih dionika na Vladi RH u cilju sustavnog pronalaska rješenja navedene problematike – odgovaraju nam iz Ministarstva. </p><p><br/> Ovo je problem koji se vuče godinama, a dugovi se u pravilo ne smanjuju. Miistar financija Zdravko Marić više puta je navodio kako je neodrživ ovakav zdravstveni sustav no niti jedna Vlada do sada nije uspjela rješiti ovaj problem. Sada je situacija još osjetljivija jer je pandemija, a uz to je glavni grad suočen s posljedicama potresa s kraja ožujka gdje su stradale i bolnice. Nakon dugogodišnjeg natezanja, situacija je došla do usijanja prošle jeseni kada su veledrogerije, po prvi puta, pokrenule ovrhe protiv nekih bolnica. </p>