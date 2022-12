Stiže jača ciklona: Na Jadranu će biti obilnije kiše i jakog juga, no očekuje se i rast temperature

Kako je izvijestio na društvenim mrežama Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), već sutra sa zapada dolazi jače izražena ciklona koja će na Jadran donijeti obilniju kišu i jako jugo, a u većini krajeva manje hladno vrijeme. To znači i kako jedna ciklona odlazi, a prestat će i snijeg koji još jutros ponegdje pada.

Danas će još prevladavati oblačno vrijeme, mjestimice i s oborinama koje će biti češće tijekom prijepodneva u unutrašnjosti. U nizinama će padati kiša i ponegdje susnježica, a u gorju snijeg.

Na Jadranu će biti i sunčanih razdoblja, no u drugom dijelu dana očekuje se jače naoblačenje i sve češća kiša. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na moru će umjerena i još ujutro jaka bura prijepodne oslabjeti i okrenuti na istočnjak i jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 5 °C, u gorju malo niža. Na Jadranu najviša dnevna od 11 do 16 °C.

Od sutra više temperature, ali i jako jugo

S dolaskom nove ciklone, od sutra će na Jadranu biti češće i obilnije kiše, a ponegdje i pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše očekuje se na istoku zemlju.

Iako će u gorju još tijekom noći i ujutro biti susnježice i snijega, rast će temperatura pa je moguća pojava i kiše koja se smrzava u dodiru s tlom.

Vjetar na kopnu slab, na istoku ponegdje umjeren istočni. Na Jadranu će biti vjetrovito uz umjereno i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima, na sjevernom dijelu i istočnjak. Temperatura zraka u unutrašnjosti između 0 i 5 °C, još ujutro u gorju niža. Na Jadranu jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 12 do 16 °C.

Na snazi za sutra su žuti i narančasti meteoalarm za područje Jadrana zbog jakog vjetra.

