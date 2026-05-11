ALARM ZA CIJELU ZEMLJU

Stiže jače pogoršanje vremena

Foto: Canva/Pixsell/DHMZ

Nakon sunčanih razdoblja tijekom dana, meteorolozi najavljuju kišu i moguće jače nevrijeme. U dijelovima zemlje temperatura će naglo pasti

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom. Kiša i grmljavinski pljuskovi bit će lokalno izraženi osobito u drugom dijelu dana. Puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, koji bi prema večeri lokalno mogao dodatno ojačati. Tijekom pljuskova mogući su i olujni udari.

Foto: DHMZ

Na obali će prevladavati umjereno jugo koje će tijekom dana okretati na južni i jugozapadni vjetar, što će dodatno pridonijeti nestabilnim vremenskim prilikama.

U ponedjeljak je za cijelu zemlju, osim Dubrovačke regije, na snazi žuti meteoalarm.

Foto: DHMZ

Dnevne temperature bit će uglavnom između 20 i 25 stupnjeva, dok će u gorskim krajevima biti nešto svježije. Jutro je donijelo temperature od 12 do 17 stupnjeva, ovisno o dijelu zemlje.

I u Zagrebu se očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. U drugom dijelu dana raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu, a puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura bi mogla dosegnuti oko 24 stupnja. 

Nestabilno vrijeme nastavlja se i sutra. Meteorolozi prognoziraju povremenu kišu i lokalno jače pljuskove s grmljavinom, no prema večeri bi sa sjeverozapada trebalo doći do postupnog razvedravanja i smirivanja vremena.

Foto: DHMZ

Na kopnu će sredinom dana zapuhati umjeren i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, a ponegdje su mogući i olujni udari. Na Jadranu će puhati jugozapadnjak, dok će na jugu i dalje biti juga. Poslijepodne će na sjevernom dijelu obale vjetar okrenuti na buru, podno Velebita moguće i uz olujne udare.

Zbog opasnog vjetra narančasti meteoalarm u utorak je upaljen za Velebitski kanal, dok je za ostatak Hrvatske upaljen žuti. 

Foto: DHMZ

Sutra će biti i osjetno svježije. Jutarnja temperatura kretat će se između 12 i 16 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti od 16 do 21 stupanj. U unutrašnjosti zemlje tijekom poslijepodneva očekuje se i zamjetan pad temperature.

