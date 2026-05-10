Pljuskovi, grmljavina, DHMZ objavio što nam stiže iz Italije

U prvom dijelu dana bit će djelomice, a u unutrašnjosti i pretežno sunčano. Potom slijedi postupan porast naoblake s jugozapada, a poslijepodne na kopnu su mogući lokalno pljuskovi s grmljavinom, a krajem dana mjestimice i na Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju, koji je objavio i animaciju kišonosnih oblaka koji se kreću od Italije.

Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 stupnjeva Celzija.

Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega, bit će i u ponedjeljak. Od sredine dana su češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23 Celzija.

Utorak će nam donijeti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. U utorak će u unutrašnjosti prolazno zapuhati umjeren i jak, na udare olujan sjeverni vjetar. Na moru umjereno jugo, u utorak prolazno jugozapadnjak i buru s olujnim udarima.

Krajem dana postupno smanjenje naoblake i smirivanje sa sjeverozapada. Idućih dana češća sunčana razdoblja. U srijedu većinom bez oborine, no jutro na kopnu osjetno hladnije uz mogućnost mraza, osobito u Gorskoj Hrvatskoj.