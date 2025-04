STIŽE LEDENI KAOS Pogledajte što dolazi za vikend! Katastrofa za poljoprivredu i vinograde...

Drastična promjena vremena zahvatit će Hrvatsku. Kako piše amaterski meteo portal Istramet, temperature bi mogle pasti i do 20 stupnjeva! Sa sjevera stiže ekstremno hladan zrak za ovo doba godine, hladna zračna masa polarnog porijekla koja će brzo i drastično spustiti temperature. To bi moglo biti katastrofalno za poljoprivredu, posebice voćarstvo i pčelarstvo. Hladan zrak naglo će prodrijeti u nedjelju, a temperature će u nekim dijelovima biti i do 16 °C niže nego prethodnog dana u isto vrijeme.

Najizraženije zahladnjenje očekuje se u kontinentalnoj Hrvatskoj, dok bi tijekom prodora hladnog zraka ponegdje mogli pasti i lokalni pljuskovi snijega. Prizemni mraz bit će česta pojava, ali precizne prognoze temperature zraka na 2 metra visine ovisit će o različitim čimbenicima, poput karakteristika terena (npr. kotline ili padine), vjetra i prisutnosti naoblake. Hladnije vrijeme zadržat će se i u prvim danima idućeg tjedna, a ozbiljna opasnost od mraza trajat će najmanje tri dana, piše Istramet.

I do 20 cm snijega!

Crometeo je objavio očekivani snježni pokrivač u prvim satima ponedjeljka po modelu ECMWF koji koristi i Državni hidrometeorološki zavod. Tako bi u nekim dijelovima Hrvatske moglo biti i do 20 cm snijega!

- Ovo bi moglo ostaviti velik trag na vegetaciji. Voćari, vinogradari, poljoprivrednici i pčelari mogli bi se naći pred mukotrpnom i neizvjesnom borbom za očuvanje ljetine - upozorava amaterski meteorolog Dino Dundić, naglašavajući da će hladnoća potrajati četiri do pet dana.

Prognoza za petak

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti te na jugu Hrvatske uz prolazno više oblaka, uglavnom od sredine dana, lokalno moguća slaba kiša ili pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, na kopnu sjeveroistočni, a na Jadranu burin u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20 °C, piše DHMZ.

Prognoza za subotu

Pretežno sunčano, a navečer sa sjevera porast naoblake uz mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. U sjevernim krajevima će krajem dana naglo zapuhati umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 13 °C. Najviša dnevna između 17 i 22 °C.