Stiže ljepše vrijeme: Tijekom petka pretežno sunčano, nakon vikenda završava hladni val

Bit će vedro, ponegdje s malom naoblakom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak. Na snazi je žuti meteoalarm za cijelu Hrvatsku.

Uz pretežno sunčano, uglavnom i vedro vrijeme, petak nam donosi nešto više temperature nego četvrtak, međutim tek nakon jutarnjih minusa.

Vjetar slab. Na obali slab do umjeren sjeverni i bura, podno Velebita bura lokalno jaka s olujnim udarima, a prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura na kopnu od 1 do 5, a na obali, otocima i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 8 do 12 stupnjeva Celzijusovih.

Nakon hladnog petka i subotnjeg jutra, stiže nešto toplije vrijeme, a hladni val će tijekom vikenda završiti.

Negativne noćne i ranojutarnje temperature u nedjelju će onemogućiti oblaci koji će istovremeno donijeti slabe oborine, rjeđe pahuljice i češće kapljice, ponegdje i na Jadranu, većinom nošene jakom burom, piše HRT.

U petak Slavoniju, Baranju i Srijem očekuje sunčano, većinom i vedro, samo ponegdje uz sumaglicu, vrijeme. Najniža temperatura zraka od -10 do -6 °C, a najviša od 2 do 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj je razmjerno hladno, premda poslijepodne manje nego u četvrtak.

Na sjevernom Jadranu i dalje pušu umjerena i jaka tramontana i bura, osobito podno Velebita. Noćni i jutarnji temperaturni 'minusi' još su česti i blizu mora.

I u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje temperatura pada do -10, posebno u Sinjskoj krajini. I na Jadranu petak donosi toplije temperature od četvrtka.

U subotu će na Jadranu daljnje slabiti vjetar, a u nedjelju se očekuje prolazno jačanje bure koja uglavnom podno Velebita može imati olujne udare. S tim će udarima doći i ograničenja za neke skupine vozila. Prevladavat će sunčano vrijeme, ali uz više oblaka nego tijekom petka. Štoviše, u nedjelju je čak ponegdje moguća poneka kišna kap, uz buru podno Velebita i snijeg.

Foto: screenshot/dhmz

I u kontinentalnom području bit će znatno oblačnije. Međutim, to neće spriječiti rast temperature i prestanak hladnog vala. Mjestimične slabe oborine moguće su kroz subotu i nedjelju, a od ponedjeljka stiže suho vrijeme.

